PSG Mercato : L'Inter croit toujours en la venue de Lionel Messi en 2023

Publié par Thomas le 10 janvier 2023 à 12:11

De retour au PSG, Lionel Messi n'a toujours pas donné son verdict quant à son avenir. Si Paris reste confiant, l'Inter Miami est en embuscade.

Après une première partie de saison canon, marquée par une pause d’un mois occasionnée par la Coupe du monde, le Paris Saint-Germain opère progressivement son retour à la compétition. Après une première défaite contre le RC Lens et une victoire au forceps contre Châteauroux, l’équipe de Christophe Galtier acte un début d’année 2023 plutôt décevant, notamment à cause de nombreuses absences de taille dans l’effectif. Contre Angers ce mercredi, le PSG pourra enfin compter sur son champion du monde, Lionel Messi, qui a pleinement récupéré de ses deux semaines de vacances après le Mondial. Un retour bienvenu pour Paris, qui travaille en parallèle pour finaliser sa prolongation.

Après avoir enregistré l’extension de contrat de Marco Verratti, le Paris Saint-Germain fait de la signature de Lionel Messi sa priorité hivernale. Le joueur attendait la Coupe du monde pour se laisser le temps de la réflexion, alors que le Barça ou encore l’Inter Miami le suivaient avec intérêt. Si le PSG semble en bonne position pour boucler le dossier, le club de la capitale se voit toujours menacé par l’équipe étasunienne, qui n’a pas abandonné l’idée de recruter le septuple Ballon d’Or argentin.

PSG Mercato : Phil Neville a toujours espoir dans le dossier Lionel Messi

Si l’on pensait la piste Inter Miami complètement abandonnée pour Lionel Messi, l’idée de voir l’attaquant parisien quitter l’Europe ne serait visiblement pas refermée. Le coach de la franchise floridienne, Phil Neville, a récemment fait une déclaration qui laissait entendre que le dossier était toujours d’actualité. "N'importe quel accord pour un DP (joueur sortant du cadre du salary cap, ndlr) de ce niveau, c'est compliqué. Ça prend du temps. Pourquoi pas ? Je crois que cela pourrait arriver. Les joueurs du monde entier considèrent la MLS comme une grande ligue. Si Messi vient, je serais heureux car j'aime jouer avec les meilleurs et apprendre d'eux", a déclaré ce lundi l’ancien défenseur.

Si cette sortie peut semer le doute dans l’esprit des supporters Rouge et Bleu, la tendance actuelle reste toutefois à une prolongation de Lionel Messi au PSG, et ce, avant la fin du mois. Le joueur devrait parapher un contrat d’un an plus une autre année en option dans la capitale. Une signature qui pourrait intervenir après Rennes, le 15 janvier prochain.