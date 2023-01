OM Mercato : Longoria tente un deal en défense, la vérité éclate

Publié par Timothée Jean le 12 janvier 2023 à 15:37

Toujours à l’affût des opportunités du marché, l’ OM envisagerait de recruter un défenseur de Fulham. Mais la réalité est différente en interne.

Les grandes manœuvres ont déjà commencé à l’ OM. Et comme l’été dernier, l’Olympique de Marseille compte profiter du mercato hivernal pour redessiner les contours de son effectif. Si Ruslan Malinovskyi a récemment rejoint le club phocéen sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire, trois joueurs ont déjà fait leurs valises en ce mois de janvier. Luis Suarez a rejoint Almeria en prêt, tandis que le défenseur Isaak Touré a été prêté à l'AJ Auxerre. De son côté, Gerson est retourné à Flamengo contre un chèque de 20 millions d’euros. Et d’autres ventes pourraient se produire dans les jours à venir, notamment en défense.

Alors que Pol Lirola est en passe de rejoindre Monza en Serie A, après un prêt de six mois à Elche, Leonardo Balerdi est, lui aussi, susceptible de mettre les voiles. L’Ajax Amsterdam ne lâche pas l’affaire pour sa signature. Et si le défenseur argentin a dernièrement affiché son souhait de rester à l’ OM, la somme proposée par l'écurie hollandaise - soit environ 20 millions d’euros - pourrait contraindre les Marseillais de le céder dès cet hiver. Ce montant pourrait surtout permettre à l’ OM de renflouer ses caisses et d’attirer son éventuel remplaçant. C’est dans cette perspective que Foot Mercato révélait récemment que les responsables phocéens auraient jeté leur dévolu sur Tosin Adarabioyo de Fulham.

OM Mercato : Longoria finalement pas intéressé par Tosin Adarabioyo ?

Solide et doté d’un profil prometteur, le défenseur britannique Tosin Adarabioyo aurait être le profil idéal pour compenser un éventuel départ de Leonardo Balerdi. La source annonçait que des négociations entre les deux écuries pourraient même rapidement débuter. Sauf qu’il est peu probable que les dirigeants marseillais passent à l’offensive pour le joueur de 25 ans. Et pour cause, ce secteur de jeu n’est pas vraiment une priorité pour l’ OM.

D’ailleurs, le site Foot Marseille assure que les dirigeants marseillais ne seraient pas du tout intéressés par Tosin Adarabioyo. La direction de l’ OM préfère faire confiance aux forces vives présentes dans ce secteur de jeu. Dans ces conditions, il n’y a quasiment aucune chance de voir le défenseur de Fulham débarquer à Marseille à cette période de l’année. Pour l'heure, Tosin Adarabioyo est lié aux Cottagers jusqu'en 2024.