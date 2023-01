FC Barcelone Mercato : Un international portugais repousse le Barça

Publié par Jules le 12 janvier 2023 à 20:37

Tandis que le FC Barcelone, leader de Liga, veut se renforcer cet hiver, une première piste défensive s'éloigne déjà pour Xavi et le Barça.

Malgré un excellent début de saison en Liga, le FC Barcelone souhaite recruter plusieurs joueurs dans ce mercato hivernal, et cherche à faire quelques bons coups. En effet, le Barça connaît ses faiblesses, et souhaite les combler au plus vite pour rester compétitif durant la deuxième partie de saison. Depuis plusieurs semaines, les pistes se multiplient pour les Blaugranas, notamment en défense, où le club conserve quelques lacunes.

Ainsi, le FC Barcelone avait coché le nom de Diogo Dalot depuis plusieurs mois, et semblait avancer pour l'international portugais qui évolue à Manchester United. Alors que la piste menant à Malo Gusto s'est compliquée ces derniers jours, le Barça aurait pu réchauffer cette piste, qui faisait un peu moins de bruit récemment. Néanmoins, le latéral droit portugais s'éloigne de plus en plus de la Catalogne et pourrait tourner le dos à Xavi.

FC Barcelone Mercato : Diogo Dalot devrait prolonger avec Manchester United

Alors que son contrat se termine en juin 2024 avec Manchester United, Diogo Dalot semblait se rapprocher de la sortie ces derniers mois. Cependant, le Portugais semble avoir enfin trouvé sa place au sein de l'effectif d'Erik ten Hag, et pourrait prolonger le plaisir à Manchester, en dépit de l'intérêt du FC Barcelone, qui cherche à tout prix un latéral droit. Ainsi, les négociations entre les Red Devils et l'ancien défenseur du FC Porto seraient en très bonne voie, et un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours.

D'après le journaliste Fabrizio Romano, le nouveau contrat de Diogo Dalot à Manchester United pourrait être un accord de longue durée, portant sur plusieurs années. Une possibilité qui écarterait définitivement le FC Barcelone dans ce dossier. Les Blaugranas doivent donc se remettre à la recherche d'un latéral droit, alors que les pistes tombent à l'eau, une à une, ces derniers jours.