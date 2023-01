OM Mercato : Le transfert de Pol Lirola en Italie se complique

Publié par Timothée Jean le 13 janvier 2023 à 15:07

Absent des plans de l’ OM, Pol Lirola espère rebondir en Italie cet hiver. Mais l'Espagnol est pour le moment suspendu au bon vouloir des Marseillais.

Il n’est plus vraiment désiré du côté de l’ OM. Après des débuts intéressants sous le maillot phocéen, Pol Lirola a connu une très grosse baisse de niveau la saison dernière au point de perdre son statut de titulaire sous l’ère Jorge Sampaoli. Et l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille n’a pas amélioré sa situation. Le nouvel entraîneur préférait miser sur d’autres options pour animer son couloir droit.

Conscient qu’il lui sera difficile d’inverser la tendance, l’ancien joueur de la Fiorentina a alors fait le choix de retourner dans son pays natal. Il a été prêté à Elche dans l’objectif de relancer sa carrière. Toutefois, son aventure chez les Franjiverdes sera de courte durée. Six mois après son arrivée, la lanterne rouge de la Liga compte rompre son contrat. Cette situation devrait profiter à l'un de ses prétendants, l’AC Monza.

OM Mercato : Marseille inflexible pour Pol Lirola

Ces dernières heures, la presse italienne affirmait qu'un accord avait même été scellé entre Monza et Pol Lirola. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l’ OM, le latéral droit espagnol pourrait donc faire son retour en Serie A cet hiver. Le club présidé par Silvio Berlusconi apprécie beaucoup le profil du joueur et c'est réciproque. Sauf que les négociations, qui semblaient en très bonne voie entre les deux écuries, coincent dès à présent. Et pour cause, l’ OM se montre inflexible pour son joueur.

Selon les informations dévoilées par le journaliste italien Luca Bendoni, la direction marseillaise réclamerait pas moins de 10 millions d’euros pour le prêt de son joueur. Un montant jugé trop élevé par Monza. Les dirigeants italiens souhaiteraient plutôt s’offrir les services de Pol Lirola sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 5 millions d’euros, indique la source. Pour le moment, les négociations sont au ralenti et une partie de poker semble engagée entre les deux écuries. Les intermédiaires ayant amené le joueur de 25 ans à l' OM travaillent toujours afin de décanter la situation dans les prochains jours.