OM Mercato : Accord trouvé, un défenseur va quitter Marseille

Publié par Enzo Vidy le 12 janvier 2023 à 17:07

Acheté par l' OM lors du mercato estival de 2021, un défenseur va quitter Marseille, et son départ devrait être rapidement officialisé.

Il a fait le bonheur de l' OM sur une demi-saison, avant une très grosse baisse de niveau. Le 12 janvier 2021, Pol Lirola est prêté avec option d'achat à l'Olympique de Marseille par la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison. Rapidement, le latéral droit espagnol impressionne tout le monde et se montre à son avantage aussi bien offensivement que défensivement. Le 17 avril 2021, il s'offre un incroyable doublé face au FC Lorient qui permet à l' OM de s'imposer 2-1 dans un match important.

Suite à ses performances plus qu'encourageantes, Pol Lirola s'engage définitivement avec Marseille le 23 août 2021, mais ne répondra pas aux attentes de Jorge Sampaoli et sera relégué sur le banc. Malgré le départ du technicien argentin et l'arrivée d'Igor Tudor l'été dernier, Pol Lirola est parti en prêt à Elche, en Liga, mais n'a pas été conservé par le club espagnol. Alors qu'un retour à l' OM cet hiver semblait inévitable, Pablo Longoria a trouvé une solution pour le joueur de 25 ans.

OM Mercato : Pol Lirola va repartir en prêt à Monza

Si l'on en croit les informations révélées par La Provence, l' OM aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec le club de Monza qui évolue actuellement en Serie A pour Pol Lirola. Le journal précise que les deux clubs se seraient mis d'accord autour d'un prêt avec option d'achat. C'est donc un nouveau dossier qui va être clôturé par Pablo Longoria en ce mercato hivernal, et qui pourrait lui permettre de se mettre à la recherche de nouveaux renforts pour consolider l'effectif d'Igor Tudor en deuxième partie de saison.

Avec le potentiel départ de Mattéo Guendouzi qui se précise un peu plus ces dernières heures, et l'arrivée de Ruslan Malinovskyi en renfort offensif, le président marseillais devrait se concentrer sur un milieu de terrain à vocation défensive, et pourquoi pas se remettre sur la piste Seko Fofana.