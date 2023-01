AS Monaco Mercato : L'ASM acte le départ d'un prodige français

Publié par Thomas G. le 13 janvier 2023 à 13:22

Barré par une forte concurrence en attaque, un jeune espoir de l'AS Monaco va quitter la Principauté cet hiver pour relancer sa carrière.

L’AS Monaco a vécu un début d’année mouvementé avec l’élimination en Coupe de France face à Rodez et le match nul en championnat. Tenus en échec par le FC Lorient, le week-end dernier, les Monégasques sont actuellement 5e de Ligue 1 avant d’accueillir l’AC Ajaccio. Les hommes de Philippe Clement sont à 5 points de la 3e place occupée par l’Olympique de Marseille. Les dirigeants de l’AS Monaco aimeraient se donner tous les moyens pour rattraper leur retard en restructurant l’effectif durant le mercato hivernal.

Dans cette optique, certains joueurs en manque de temps de jeu pourraient être sacrifiés par l’ASM cet hiver. C’est notamment le cas du jeune attaquant français, Willem Geubbels, qui ne rentre plus dans les plans de Phillippe Clement. Acheté 20 millions d’euros en 2018, l’attaquant de 21 ans n’est jamais parvenu à s’imposer dans la Principauté. L’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais a été gêné par de nombreuses blessures qui ont freiné sa progression. À six mois de la fin de son contrat avec l’AS Monaco, Willem Geubbels devrait donc trouver un nouveau point de chute. Selon les informations du journal L’Équipe, le buteur français serait en négociations avancées avec Charleroi. Le FC Saint-Gall est également intéressé par Willem Geubbels, et l’AS Monaco pourrait accepter un départ gratuit avec un pourcentage à la revente.

AS Monaco Mercato : Les Monégasques veulent se renforcer cet hiver

Après la vente de Benoît Badiashile et l’échec dans le dossier Danilo, les dirigeants de l’AS Monaco seraient à la recherche de nouveaux renforts. Les Monégasques se sont renseignés sur le jeune milieu offensif israélien Oscar Goukh qui est également pisté par le FC Barcelone. En parallèle, les Monégasques ont également proposé un premier contrat professionnel à l’international français U17, Lisandro Olmeta. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le gardien de l’AS Monaco est pisté par le Stade Rennais et Manchester City. L’ASM compte sur le jeune espoir qui pourrait donc s’engager jusqu’en 2026 avec son club formateur.