AS Monaco Mercato : Transfert imminent d’un attaquant à l’ASM

Publié par Timothée Jean le 20 janvier 2023 à 16:52

Dans sa volonté de réduire sa masse salariale pour la suite de la saison, l’ AS Monaco s’apprête à se séparer d’un attaquant attendu en Suisse.

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, l’ AS Monaco n’a jusqu’ici accueilli aucune recrue dans ses rangs. En revanche, les dirigeants de l’ASM comptent se séparer de plusieurs éléments. La preuve, le club de la principauté a récemment cédé son jeune crack Benoît Badiashile à Chelsea contre un chèque de près de 40 millions d'euros. Et ce n’est pas encore terminé, un autre joueur de l’ AS Monaco est en passe de faire ses valises. Il est question de Willem Geubbels.

De retour sur le Rocher après un bref passage au FC Nantes, l’ailier gauche n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif monégasque. Alors que son contrat expire dans six mois, l’ AS Monaco a décidé de se débarrasser de lui dès cet hiver. Et un prétendant s’est rapidement manifesté pour l’accueillir. Comme cela était évoqué depuis quelques jours, le club suisse de Saint-Gall a intensifié les discussions avec l’ASM afin de récupérer Willem Geubbels, au point où l’affaire semble déjà conclue entre les différentes parties.

AS Monaco : Willem Geubbels attendu ce week-end à Saint-Gall

Plus vraiment désiré du côté de la Principauté, Willem Geubbels s’apprête donc à poser ses valises en Suisse. Selon les informations du journaliste de Foot Mercato, Sébastien Denis, l’attaquant de 21 ans a déjà reçu l’aval de sa direction pour rejoindre Saint-Gall. Il serait même attendu au sein du club suisse ce week-end afin de passer sa visite médicale. Et si tout se passe bien, Willem Geubbels s’engagera officiellement avec Saint-Gall. Les derniers détails de son transfert seraient déjà bouclés en interne.

Toujours selon la même source, l’AS Monaco cédera Willem Geubbels gratuitement à Saint-Gall, avec un pourcentage sur une future revente. Ce transfert représente dès lors une grosse perte pour le club monégasque qui avait déboursé environ 20 millions d'euros pour s’offrir les services du jeune ailier en provenance de l’OL en 2018.