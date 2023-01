AS Monaco Mercato : Un nouveau départ se profile à l'ASM

Publié par Jules le 09 janvier 2023 à 15:46

Après avoir bouclé le départ de Benoît Badiashile, un nouveau départ pourrait avoir lieu dans les prochains jours du côté de l'AS Monaco.

L'AS Monaco fait bouger les choses sur le marché des transferts ces derniers jours. En effet, le club du Rocher a validé une très grosse vente en cédant Benoît Badiashile à Chelsea contre la coquette somme de 37 millions d'euros la semaine dernière et ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Tandis que le départ de Jean Lucas est lui aussi en bonne voie, l'ASM veut continuer à dégraisser dans les prochaines semaines avant de, sûrement, se renforcer sur le marché des transferts durant le mois de janvier.

Après un début de saison un peu compliqué pour l'AS Monaco, le club est bien revenu ces dernières semaines et pointe désormais à la 5e place de Ligue 1, à seulement 3 points de l' OM, 3e de Ligue 1. Malgré cela, l'ASM s'est tout de même incliné en Coupe de France aux tirs au but contre Rodez, pensionnaire de Ligue 2. Le club du Rocher devrait encore bouger sur le marché des transferts dans les prochaines semaines, et un premier départ se profile déjà pour les Monégasques.

AS Monaco Mercato : Willem Geubbels intéresse plusieurs clubs

Alors qu'il était en instance de départ lors du dernier mercato estival, Willem Geubbels est finalement resté à l'AS Monaco. À 21 ans, le joueur acheté à l' OL contre 20 millions d'euros en 2018 n'a jamais réussi à s'imposer sur le Rocher, à tel point qu'un départ est à prévoir dans les prochaines semaines. Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs belges, suisses et néerlandais, s'intéressent de près au jeune attaquant monégasque.

Tandis que son contrat arrive à son terme en juin prochain, l'AS Monaco aimerait vendre Willem Geubbels durant la fenêtre de transfert hivernal pour récupérer une faible partie de sa mise de départ. Plusieurs équipes veulent se l'offrir et, d'après les informations du média en ligne, un accord aurait même été déjà trouvé entre l'ASM et un club dont l'identité n'a pas encore été dévoilée.