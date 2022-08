AS Monaco Mercato : 2M€, l'ASM veut se séparer d'un attaquant

Publié par Anthony le 18 août 2022 à 21:50





AS Monaco Mercato : L'ASM veut continuer de faire un dégraissage et demande 2 millions d'euros pour un jeune du club qui devrait partir cet été.

AS Monaco Mercato : 2 millions d'euros pour Willem Geubbels

Après le départ de Chrislain Matsima au FC Lorient, un autre joueur de l'ASM devrait quitter le club cet été. En effet, de retour d'une saison en prêt au FC Nantes, Willem Geubbels ne devrait pas faire de vieux os à Monaco. Après le recrutement de Breel Embolo et de Takumi Minamino, le joueur de 21 ans ne rentre pas dans les plans de Philippe Clement et voudrait donc partir vers un autre club pour continuer d'avoir du temps de jeu.

À moins d'un an avant la fin de son contrat, le club chercherait à le vendre et en demanderait 2 millions d'euros plus un pourcentage à la revente selon L'Équipe. De nombreux clubs souhaiteraient en obtenir un prêt avec une option d'achat alors que l'ASM voudrait réaliser un transfert sec le plus rapidement possible. Le joueur revient d'une saison où il a joué 26 matches toutes compétitions confondues avec le FC Nantes inscrivant 3 buts et une passe décisive. Champion de France avec les Canaris, plusieurs clubs voudraient s'octroyer les services du natif de Villeurbanne.

AS Monaco Mercato : D'autres départs possibles à l'ASM

En plus de Willem Geubbels qui souhaite actuellement partir au Pays-Bas ou en Suisse, d'autres joueurs de l'ASM sont possiblement sur le départ. L'AS Monaco veut faire un dégraissage et recruter une potentielle nouvelle recrue pour préparer au mieux la Ligue Europa. La pépite de Monaco, Eliot Matazo pourrait s'envoler en Bundesliga où il est courtisé par le Bayer Leverkusen. Le club de la Principauté souhaiterait le voir partir sous forme de prêt afin qu'il puisse gagner du temps de jeu ailleurs. En effet, le jeune espoir belge n'a pas réussi à s'imposer au Stade Louis-II. Maghnes Akliouche pourrait lui aussi partir sous forme de prêt et l'avenir de Benoît Badiashile n'a toujours pas été réglé.