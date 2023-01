FC Nantes Mercato : C'est bouclé, Florent Mollet arrive au FCN !

Publié par Enzo Vidy le 13 janvier 2023 à 14:52

Annoncé depuis plusieurs heures sur les tablettes du FC Nantes, Florent Mollet va bel et bien s'engager avec le FCN dans les prochaines heures.

Le FC Nantes est en passe d'enregistrer sa première recrue du mercato hivernal. Après avoir ciblé Andy Delort, Jeff Reine-Adélaïde ou encore Morgan Sanson, c'est finalement Florent Mollet qui devrait s'engager avec les Canaris dans les prochaines heures. En effet, après avoir formulé une première offre aux dirigeants de Schalke 04, jeudi, le FC Nantes aurait obtenu l'accord des dirigeants du pensionnaire de Bundesliga si l'on en croit les informations du journaliste David Phelippeau.

Le montant final de l'opération se situerait autour de 1,5 million d'euros bonus compris. Joueur du Montpellier HSC l'an pasé, le joueur de 31 ans n'a pas réussi à s'imposer avec Schalke 04, et va donc faire son grand retour en Ligue 1. Le journaliste précise par ailleurs qu'il devrait arriver mardi au FC Nantes. Sur tous les fronts depuis le début du mercato, Florent Mollet ne devrait pas être la seule recrue à débarquer au FCN dans les jours à venir.

FC Nantes Mercato : Andy Delort se rapproche de plus en plus du FCN

C'est le gros dossier du mercato hivernal nantais pour le moment. Annoncé sur le départ de l'OGC Nice, l'attaquant algérien, Andy Delort, se rapproche de plus en plus du FC Nantes. Il y a quelques jours, le joueur de 31 ans a refusé une offre venant de Turquie et a fait du FCN sa priorité pour la deuxième partie de saison.

Après avoir annoncé l'accord pour Florent Mollet, le journaliste David Phelippeau a précisé que le dossier Andy Delort avançait très bien pour le FC Nantes. Il est donc fort probable que le dossier soit bouclé dans les prochaines heures, et qui ferait d'Andy Delort la deuxième recrue du FCN après Florent Mollet.