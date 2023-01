OL : Aulas révèle les dernières coulisses de la vente de Lyon

Publié par ALEXIS le 14 janvier 2023 à 09:48

Aulas a vendu l’ OL à John Textor, mais il reste aux commandes du club. Il l’a souligné encore, alors qu’il livrait les dernières coulisses de la cession.

Grand patron de l’ OL depuis 1987, Jean-Michel Aulas a cédé le club rhodanien à John Textor, un milliardaire américain déjà propriétaire de Botafogo au Brésil et actionnaire de Crystal Palace en Angleterre. Depuis le 19 décembre 2022, l’Olympique Lyonnais est donc passé sous pavillon américain. Toutefois, Jean-Michel Aulas n’est pas parti du club. Il est bien présent et pour une durée de trois ans encore. À l’occasion de l’arrivée de John Textor (57 ans) à Lyon, pour assister au match contre le RC Strasbourg, ce samedi (21), le dirigeant de 73 ans a tenu à rappeler qu’il est toujours le boss.

« Je reste président de l' OL, mais aussi actionnaire (la holding familiale Holnest conserve un peu plus de 8 % du capital) », a-t-il confié à L'Équipe. Je suis toujours intéressé à la vie économique, qui est la vraie vie du club. Avoir trouvé un propriétaire très humain, un amoureux du football, et assurer la transition, en être le garant, me permet de garder les mêmes sensations. »

OL : La vente de Lyon a été un moment extrêmement fort pour Aulas

Mais la vente de l’ OL, club qu’il a dirigé de main de fer pendant 35 ans, n’a pas été chose facile, comme il le souligne dans ses confidences. Il assure qu’il y avait de l’émotion au moment de céder l’Olympique Lyonnais à John Textor. « Affectivement, cela a été un moment extrêmement fort. Même si j'en ai pris la décision, il n'est pas facile de se défaire progressivement d'un club (OL) que j'avais pris alors qu'il était en grande difficulté, en D2 […]. Envisager cette séparation affective, s'apprêter à quitter cette famille est difficile, mais j'avais toujours décidé d'organiser la suite dans les meilleures conditions possibles. »