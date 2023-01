Stade Rennais-PSG : Genesio fait une demande spéciale à Galtier !

Publié par JEAN-LUC D le 14 janvier 2023 à 18:32

Dimanche soir, le Stade Rennais accueille le PSG. À la veille de ce choc de Ligue 1, Bruno Genesio a adressé une requête spéciale à Christophe Galtier.

Avant de recevoir le Paris Saint-Germain, Bruno Genesio est passé en conférence de presse ce samedi. L’occasion pour l’entraîneur du Stade Rennais de balayer l’actualité de son club, notamment la réception du leader du Championnat. Justement, pour cette rencontre de clôture de la 19e journée de Ligue 1, le technicien du SRFC sera privé de Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud, tous deux blessés. Ne pouvant donc pas disposer de deux de ses meilleurs, le coach du club breton aimerait voir son homologue Christophe Galtier, coach du PSG, se passer de deux de ses cadres, notamment Kylian Mbappé, afin d’équilibrer les forces en présence.

« Mbappé ? Si Galette (Galtier, ndlr) est fair play, comme on a deux joueurs importants absents, il devrait se passer de deux joueurs importants normalement. C’est ce qu’il va faire je pense (rires) », a déclaré Genesio cet après-midi, avant d’annoncer la couleur pour le choc contre le Paris SG.

Stade Rennais : Genesio ne veut pas se renier face au PSG

Quatrième de Ligue 1 avec 34 points au bout de 18 journées de Championnat, le Stade Rennais reçoit le Paris Saint-Germain après avoir chuté à Clermont (2-1), lors de son dernier match de Ligue 1. Pour autant, Bruno Genesio ne compte pas changer ses principes de jeu demain soir contre la bande à Lionel Messi.

« On ne va pas se renier. Il faut être lucide. On a en face de nous la meilleure équipe du championnat, le meilleur joueur du championnat et les meilleures individualités du championnat Il faut être intelligent, être capable de bien défendre. On a aussi dans l’esprit de jouer notre jeu », a déclaré le technicien français avant d’ajouter :

« on jouera pour gagner (…) Je préfère perdre 1-0 en essayant de gagner (…) On a aussi l’appui de notre public. Ce sera très important pour nous demain soir (…) Lorsqu’on l’a déjà fait (gagner contre Paris), ça donne de la confiance, l’envie de le refaire, mais ça sera un match complètement différent de celui de l’année dernière je pense. »