OM : Une affaire rocambolesque secoue Marseille après Lorient !

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2023 à 09:27

La belle victoire des hommes d’Igor Tudor lors du match entre l’ OM et le FC Lorient ce samedi pourrait être éclaboussée par une histoire extrasportive.

Vainqueur du FC Lorient (3-1) ce samedi soir, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a enchaîné une sixième victoire consécutive en Championnat. Un succès qui conforte l’équipe phocéenne sur le podium derrière le PSG (1er) et le RC Lens (2e). Mais cette belle performance de la bande à Alexis Sanchez a été vite oubliée par Twitter au profit d’une affaire qui s’est passée dans les tribunes.

En effet, après avoir donné le coup d’envoi de la rencontre, le rappeur Jul a été aperçu en train de fumer dans les loges présidentielles. Aussitôt, le réseau social s’est enflammé en imaginant que le nouveau sponsor maillot de l’ OM consommait de la drogue. Alors que la toile s’enflammait, le principal concerné, lui, s’est contenté de commenter son partenariat avec le club marseillais.

OM : JuL se confie sur son partenariat avec Marseille

Dans la nuit de vendredi à samedi, l’Olympique de Marseille a annoncé son partenariat avec le label du célèbre rappeur marseillais, JuL, « D’or et de platine ». Ainsi, le logo D&P apparaitra désormais sur la manche du maillot des joueurs d’Igor Tudor. En marge du match contre le FC Lorient, le nouveau partenaire de l’ OM s’est réjoui d’avoir réalisé un rêve d’enfant.

« C’est un rêve de gosse d’être avec l’OM. J’étais en formation dans ce club, j’ai ramassé les ballons et j’ai fait la sécurité. Je suis fier de tous les joueurs qui portent mon logo, et particulièrement de Guendouzi, Payet, Rongier, Harit et Gueye. Mais mes idoles dans l’histoire du club sont Chris Waddle et Didier Drogba », a déclaré le rappeur français dans les colonnes du journal La Provence.