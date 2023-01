OM Mercato : Longoria boucle un accord symbolique à Marseille

Publié par Thomas le 13 janvier 2023 à 09:07

Les joli coups s'enchaînement à l'OM. Après Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria a officialisé une signature pleine de symbole à Marseille.

Comme à son habitude, l’Olympique de Marseille se montre ambitieux sur le mercato et la fenêtre hivernale ne manque pas à la règle. Après un bon début de saison toutefois marqué par une élimination en coupe d’Europe, le club phocéen souhaite préparer son année 2023 de la meilleure des manières. Si côté recrutement, l’ OM a récemment officialisé la venue de Ruslan Malinovskyi au milieu de terrain, le club est également ambitieux en ce qui concerne son sponsoring.

OM Mercato : Jul et Marseille actent un partenariat cette saison

Comme annoncé sur ses différents réseaux sociaux ce vendredi, l’Olympique de Marseille a officialisé un partenariat avec le rappeur Jul, véritable figure de la ville. Plus concrètement, le club a annoncé une collaboration avec le label de l’artiste " D’or et de platine " qui se matérialisera par une apparition du logo sur les maillots olympiens.

Grand fan de l'OM, Jul avait déjà collaboré avec l’écurie phocéenne ces dernières années mais ce récent partenariat semble bien plus symbolique que les précédents. « le logo D & P s'affichera sur la manche du maillot des équipes professionnelles masculines et féminines. La collaboration permettra aussi la création d'expériences uniques et de contenus exclusifs, pour les supporters olympiens et les fans de l'artiste », a précisé le club dans un communiqué.

De son côté, le chanteur de 32 ans, plus gros vendeur d’albums rap en France, n’a pas caché son bonheur de voir apparaître son label sur les maillots marseillais. « Marseille c'est ma ville, l'OM c'est une passion. Cette collaboration est un véritable rêve de gosse », a déclaré hier soir l’auteur de Bande Organisée. Cette collaboration prendra effet dès samedi, lors de la 19e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient (19 heures).