OGC Nice Mercato : Un ancien coach du PSG sur les tablettes du Gym

Publié par Dylan le 15 janvier 2023 à 11:12

Après le départ de Lucien Favre, l'ancien milieu Didier Digard a pris les rênes par intérim de l'OGC Nice. Il pourrait céder sa place à un ancien du PSG.

L'OGC Nice poursuivra-t-il avec Didier Digard en tant qu'entraîneur ? Après une première réussie de la part de l'ex-milieu de terrain des Aiglons contre Montpellier (victoire 6-1), nous sommes en droit de nous poser la question. À l'instar d'un Bruno Genesio à l'OL ou d'un Julien Stéphan au Stade Rennais, son bail pourrait être prolongé en cas de régularité dans les résultats.

Sous Lucien Favre, son prédécesseur, l'OGC Nice reste sur un bilan plus que mitigé : 5 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Conséquence : le club azuréen se rapproche plus de la zone rouge que de l'Europe. Situé à 10 points de son rival l'AS Monaco (5ème), le Gym espère se renforcer cet hiver pour combler cet écart dans les mois à venir. Si la tâche s'annonce compliquée, la cellule de recrutement travaille en ce sens sur plusieurs pistes offensives. Selon Nice-Matin, la pépite de Montpellier Elye Wahi pourrait remplacer un Andy Delort sur le départ. Toutefois, Nice préfèrerait l'attaquant nigérian du FC Lorient, Terem Moffi. Une offre de 18 millions d'euros aurait été transmise à la direction du club breton selon l'insider Mohamed Toubache-Ter.

Thomas Tuchel pour remplacer Lucien Favre à l'OGC Nice?

Si l'OGC Nice a fait forte impression après sa victoire écrasante contre Montpellier, le club ciblerait deux entraîneurs pour remplacer Lucien Favre. Selon L'Équipe, l'ancien coach de Chelsea et du PSG Thomas Tuchel ferait partie de la short-list. Après avoir pisté Mauricio Pochettino l'été dernier, c'est donc un autre ancien parisien qui serait proche du Gym. Sans club depuis son départ de Londres le 7 septembre dernier, l'Allemand dispose d'une grande expérience avec une Ligue des Champions remportée en 2021.

Le deuxième entraîneur pisté serait Domenico Tedesco. Limogé par le RB Leipzig le 6 septembre dernier, le technicien germano-italien de 37 ans a également dirigé Schalke 04 (Bundesliga) et le Spartak Moscou (D1 russe) où il a été nommé deux fois meilleur entraîneur du championnat. Son arrivée à Nice semble plus probable de par son profil, mais aucun contact n'a encore été officialisé d'après la source. Les prochaines performances de Didier Digard devraient jouer un rôle dans l'avenir de ces pistes.