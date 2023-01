OGC Nice : Un attaquant du MHSC pour tourner la page Andy Delort ?

Publié par Dylan le 14 janvier 2023 à 18:02

Après avoir perdu Mario Lemina, l'OGC Nice pourrait également acter le départ d'Andy Delort. Toutefois, son remplaçant aurait déjà été déniché au MHSC.

L'OGC Nice démarre doucement son mercato hivernal. Malgré les rumeurs, seul deux départs ont été officialisés : celui de Mario Lemina et de Kasper Dolberg (prêt). Lemina a pris la direction de Wolverhampton, dans un transfert avoisinant les 10 millions d'euros. Une bonne affaire pour le Gym qui se retrouve tout de même amputé d'un de ses cadres du début de saison. Avec 14 matchs à son actif, l'international gabonais (24 sélections, 3 buts) va laisser un grand vide dans l'entrejeu.

Pourtant, lui trouver un remplaçant ne ferait pas partie des priorités du club azuréen. C'est plutôt dans le secteur offensif que la cellule de recrutement travaille le plus, afin de compenser l'éventuel départ d'Andy Delort. Elle aurait d'abord pensé à Terem Moffi. L'attaquant nigérian, fort de 11 buts en 17 rencontres cette saison avec le FC Lorient, possède un profil très recherché par les clubs européens : celui d'un buteur prolifique. L'OGC Nice aurait fait une première offre à 15 millions d'euros : refusée selon L'Équipe. Mais le club présidé par Jean-Pierre Rivère ne devrait pas s'arrêter là.

Elye Wahi pour remplacer Andy Delort à l'OGC Nice?

Autre cible visée par l'OGC Nice selon le journal Nice-Matin : Elye Wahi. Le crack du Montpellier HSC s'affirme de plus en plus comme le buteur vedette du club. Après avoir obtenu sa chance en professionnel durant la saison 2020-2021, Wahi s'est imposé petit à petit. De 18 matchs, il est passé à 33 rencontres disputées à l'issue de l'exercice 2021-2022. Le tout avec 10 buts et 2 passes décisives sous le maillot pailladin. L'attaquant de 20 ans confirme les espoirs placés en lui en 2023, avec une montée en puissance : 7 buts et une passe décisive en seulement... 17 matchs.

Elye Wahi a donc tout du profil intéressant pour le Gym, mais il serait en deuxième position dans les dossiers prioritaires du mercato. L'actuel 10ème de Ligue 1 fait surtout le forcing pour Terem Moffi, et n'a pas proposé d'offre au buteur du MHSC. En cas d'échec avec Moffi, l'OGCN pourrait en revanche revoir ses plans. Mais nul doute que Montpellier se montrera gourmand pour son joueur. En octobre dernier, la direction du club avait annoncé vouloir 28 millions d'euros minimum d'après l'insider Mohamed Toubache-Ter.