PSG Mercato : D’accord pour venir, Zidane fixe ses conditions !

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2023 à 19:41

Après la désillusion de l’équipe de France avec la prolongation de Didier Deschamps, Zinedine Zidane serait prêt à accepter le chalenge du PSG. Mais à certaines conditions.

Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar vont peut-être réaliser leur vieux rêve. Courtisans de longue de Zinedine Zidane, les propriétaires du Paris Saint-Germain seraient toujours intéressés par cette option, à en croire les informations du journal espagnol Marca. Sans emploi, l’ancien coach du Real Madrid pourrait remplacer Christophe Galtier si ce dernier échoue en Ligue des Champions cette saison. Cependant, l’arrivée de Zidane au Paris SG serait néanmoins soumise à certaines conditions.

PSG Mercato : Zinedine Zidane futur entraîneur du Paris SG ?

Libre de tout engagement depuis l’été 2021, Zinedine Zidane pourrait succéder à Christophe Galtier dès l’été prochain. D’après Marca, Zizou réclamerait à Nasser Al-Khelaïfi le recrutement d’Ousmane Dembélé, le technicien français étant un grand fan du milieu offensif du FC Barcelone. Le média sportif proche du Real Madrid explique que « l’une des conditions que pose Zidane pour rejoindre l’équipe de Nasser Al-Khelaifi est la venue d’Ousmane Dembélé. »

L’attaquant français du FC Barcelone, que l’on sait proche de Kylian Mbappé, dispose d’une clause libératoire à 50 millions d’euros, un prix largement dans les cordes pour le Paris Saint-Germain, qui l’été dernier avait déjà réfléchi à la venue de Dembélé. Si Zinedine Zidane fait venir Ousmane Dembélé, c’est évidemment un mauvais signal envoyé à Neymar, et d’ailleurs Marca confirme que le numéro 10 du PSG et de la Seleçao n’est pas non plus dans les petits papiers de Zizou, et d’autant moins que Kylian Mbappé est aussi sur la même longueur d’onde concernant Neymar. Toujours selon le quotidien madrilène, une arrivée de Zizou permettrait au PSG de conserver un peu plus longtemps Kylian Mbappé qui réfléchirait à un départ l’été prochain.