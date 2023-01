PSG Mercato : Ousmane Dembélé répond en personne au Paris SG

Publié par Ange A. le 06 janvier 2023 à 05:01

Attaquant du FC Barcelone, Ousmane Dembélé s’est exprimé sans ambages sur son avenir et a adressé un message clair au PSG.

Avec le retour de Xavi comme entraîneur la saison dernière, Ousmane Dembélé a retrouvé son niveau olympien. Après des débuts complexes sous l’anciien maestro des Blaugranas, l’attaquant tricolore a réussi à retrouver son football et a été prolongé par le club catalan. Une situation inimaginable alors que quelques semaines après la nomination de Xavi le départ de Dembélé du Barça semblait inéluctable. Comme toujours, le Paris Saint-Germain était présenté comme un courtisan de l’ancien Rennais. Mais le PSG a essuyé un revers suite à la prolongation du contrat de l’ailier ambidextre. Il est désormais lié au club espagnol jusqu’en 2024 et ne disposera donc plus que d’une année de bail au terme de la saison. Suffisant pour que son nom alimente encore la rubrique des transferts.

PSG Mercato : La réponse cash d’Ousmane Dembélé à Campos

Au micro d’Eleven Sports, le champion du monde 2018 a tranché sur la question de son avenir. L’ancien du Stade Rennais ferme notamment la porte à un transfert au Paris SG. L’ailier âgé de 25 ans se voit bien poursuivre sa carrière en Catalogne. « Il y a quatre mois, j’ai signé un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Et puis, je suis content ici. On va continuer à travailler avec le Barça. Si la Tour Eiffel m’intéresse ? Non je suis bien à Barcelone, il y a un bon cadre de vie, je suis bien aussi avec le coach. J’ai la confiance de l’entraîneur, mais aussi des dirigeants. Quand tu as toute cette confiance… Je suis bien et heureux », assure l’attaquant tricolore.

Cette sortie devrait notamment faire les affaires de Joan Laporta. Le président du Barça a récemment fermé la porte à un départ de son crack. Le dirigeant barcelonais espère de nouveau prolonger le bail de Dembélé en Catalogne.