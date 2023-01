OL Mercato : Officiel, une belle signature actée à Lyon après Lovren

Publié par ALEXIS le 16 janvier 2023 à 22:14

L’ OL a accueilli un renfort, lundi. Dans un communiqué officiel sur son site internet, le club rhodanien a officialisé la signature d’un milieu de terrain.

À la suite de Dejan Lovren (défenseur international croate), l’ OL a enregistré une nouvelle signature. Pas chez les Gones, mais plutôt chez les Fenottes. L’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais a donc été renforcée par Melchie Dumornay, au milieu de terrain. Elle s’est s’engage avec le club de Lyon pour trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2026. Mais son contrat prendra effet à l’été prochain, comme l’a souligné l’ OL dans son annonce officielle. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’internationale haïtienne, Melchie Dumornay pour trois saisons, à compter du 1er juillet 2023. L’ OL se réjouit de pouvoir compter très prochainement sur Melchie Dumornay, convaincue par le projet et les nombreuses ambitions du club », a fait savoir le club rhodanien.

OL Mercato : Melchie Dumornay voit son rêve se réaliser en signant à Lyon

La joueuse de 19 ans est en provenance du Stade de Reims. Elle était sollicitée par plusieurs clubs européens, grâce à son talent et sa grosse marge de progression. Passé professionnel à Reims en 2021, le milieu de terrain est une joueuse très prometteuse. Elle se réjouit de pouvoir progresser au sein de l’équipe de l’ OL, 15 fois championnes de France et 8 fois vainqueur de la Ligue des champions féminine. « Cela a toujours été mon rêve pour moi de porter le maillot de l’Olympique Lyonnais. Je sais que ce club peut me permettre de progresser et de conquérir des trophées. J’ai hâte de jouer ici et d’évoluer notamment aux côtés de Wendie Renard (32 ans, capitaine des Fenottes). C’est un modèle pour beaucoup de jeunes joueuses et j’espère devenir un jour comme elle », a déclaré Melchie Dumornay.