OGC Nice Mercato : Raphaël Guerreiro intéresse le Gym

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2023 à 22:04

L’ OGC Nice surveille de près la situation de Raphaël Guerreiro, évoluant au Borussia Dortmund, dont le contrat expire en juin.

L’ OGC Nice est en quête de nouveaux joueurs cet hiver. Après le départ de Mario Lemina à Wolverhampton et de Lucas Da Cunha à Côme 1907, en Serie B italienne, et celui dans les tuyaux d'Andy Delort au FC Nantes, le Gym cherche à se renforcer et prospecte un peu partout. Le nouveau directeur sportif du club azuréen, Florent Ghisolfi, serait aux trousses de Rayan Aït-Nouri, en difficulté à Wolverhampton. Alors que l’ OGC Nice a réussi à transférer le milieu de terrain gabonais chez les Wanderers, il peine à boucler le dossier de l’ancien arrière gauche d’Angers SCO.

Rayan Aït-Nouri serait pourtant disposé à faire son retour en Ligue 1 pour se relancer vu le faible temps de jeu qu'il a en Premier League. Le défenseur de 21 a été titulaire seulement 7 fois en 14 apparitions en championnat, depuis le début de la saison. Mais les Wolves se montrent exigeants pour Aït-Nouri, après avoir investi 11 millions d'euros pour transférer Mario Lemina de l’ OGC Nice.

OGC Nice Mercato : Raphaël Guerreiro surveillé de près par le Gym

Parallèlement au dossier de l'international Espoir Français, le Gym suit de près la situation de Raphaël Guerreiro (29 ans) au Borussia Dortmund, comme l’a révélé L’Équipe. L’intérêt des Aiglons pour l’international portugais (61 sélections, 4 buts) est confirmé par RMC Sport, ce mardi. Selon ce média, « l’ OGC Nice est très attentif à la situation de Raphaël Guerreiro à Dortmund ». Radio Monte Carlo précise même que « l’ancien latéral gauche lorientais est sur les radars des Aiglons depuis plusieurs mois ».

Le contrat de Raphaël Guerreiro avec le club de la Ruhr prend fin en juin 2023, soit dans six mois. Le Gym espère donc jouer sur ce détail pour récupérer le natif du Blanc-Mesnil à moindre coût cet hiver. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il vaut 20 millions d'euros sur le marché des transferts. Un peu moins que Rayan Aït-Nouri, dont la valeur marchande est estimée à 22 millions d'euros.