Courtisé par l’OM, Raphaël Guerreiro est également en négociation avec le Bayern Munich. Il a, semble-t-il, arrêté sa décision pour son avenir.

Raphaël Guerreiro à l'OM cet été ?

Pour renforcer l’arrière gauche et disposer d’une option en plus au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille a pensé à Raphaël Guerreiro. L’ancien joueur du SM Caen et du FC Lorient vient de terminer son contrat avec le Borussia Dortmund. Libre de s’engager avec le club de son choix, il était à portée de main de l’OM, qui n’avait plus qu’à trouver un accord avec lui sur sa condition salariale, ainsi que sa prime à la signature pour l’avoir.

L’international portugais a finalement été intercepté en plein vol alors que tout indiquait qu’il pourrait enfin rejoindre l’OM après plusieurs années de contact. En effet, le Bayern Munich s’est mis en travers du chemin de Pablo Longoria sur ce coup. Le club bavarois, entré en négociation avec le joueur formé à Clairefontaine, est sur le point de boucler sa signature.

Le Bayern Munich a pris de l'avance sur le dossier

Selon Foot Mercato et la presse allemande, Thomas Tuchel, qui est aux commandes du Bayern Munich, a pesé de tout son poids pour convaincre le natif de Krumbach de rejoindre son groupe. L’OM a donc perdu la partie dans le dossier Raphaël Guerreiro qui n’aurait de toute façon pas pu se résoudre rapidement. Un accord total aurait été trouvé entre le joueur et le Bayern Munich. Son transfert devrait être bouclé dans les prochaines 72 heures.

En effet, la direction du club phocéen, Pablo Longoria en tête, doit voyager aux États-Unis pour se concerter avec Frank McCourt sur la suite des opérations. L’Américain, mécontent de l’échec de ces dernières semaines dans la course à la 2e place de Ligue 1, se questionne sur la suite à donner à son aventure marseillaise.

Selon la télévision israélienne i24NEWS, Frank McCourt pourrait accepter la prochaine proposition de rachat du club en provenance d’Arabie saoudite.Tous ces questionnements tuent la réactivité de la direction sportive de l’OM à l’entame de ce mercato estival. Le cas Raphaël Guerreiro est la conséquence de cette situation qui se prolonge dans le dossier de l’entraîneur. Alors qu'Igor Tudor a rendu sa démission, l’Olympique de Marseille ne lui a pas encore trouvé de remplaçant. Plusieurs profils sont pourtant sur la table du président marseillais, mais aucune décision ne devrait être prise avant son retour des États-Unis prévu autour du 18 juin prochain.