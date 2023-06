En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro attire l’attention de nombreux clubs européens, dont l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Raphaël Guerreiro visé pour remplacer Nuno Tavares

L’Olympique de Marseille étant assuré de terminer à la 3e place du championnat, la direction du club phocéen peut désormais se concentrer sur son prochain recrutement. Pablo Longoria et toute son équipe s’activent déjà en coulisse pour trouver un nouvel entraîneur afin de succéder à Igor Tudor. L’arrivée du nouveau coach va certainement conditionner le début du mercato estival de l’OM.

En attendant, les recruteurs marseillais sont déjà à l’œuvre pour attirer de nouveaux renforts à des postes clés. En défense par exemple, la cellule de recrutement marseillaise planche déjà sur le recrutement d’un joueur capable de remplacer Nuno Tavares qui retournera à Arsenal cet été. Pour le remplacer, plusieurs pistes sont explorées et l’une d’entre elles mène à Raphaël Guerreiro. Le profil polyvalent du piston gauche portugais correspond au type de joueur recherché par la direction de l’OM.

Son sens du jeu et sa capacité à prendre des initiatives pourraient apporter une dimension supplémentaire à l'attaque de l'OM. De plus, Raphaël Guerreiro arrive aussi en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Dortmund. Cela signifie que le club phocéen peut l'obtenir sans avoir à payer de frais de transfert. Sauf que les Marseillais risquent d’être profondément déçus.

Raphaël Guerreiro d'accord pour rejoindre le Bayern Munich

Et pour cause, c’est finalement le Bayern Munich qui est proche de boucler sa signature. Sky Sport Deutschland assure en effet que les dirigeants bavarois ont récemment entamé des discussions avec le latéral gauche portugais, et ce dernier aurait répondu favorablement à cette approche.

Raphaël Guerreiro serait d’accord pour rejoindre le Bayern Munch et aurait déjà fait de son choix à certains de ses coéquipiers du BVB. Si cette information venait à se confirmer, l’international portugais rejoindrait une équipe déjà très compétitive, tout en élevant son niveau de jeu dans l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. De son côté, l’OM devra se tourner vers d’autres cibles pour renforcer son couloir droit, même si aucun accord n’a encore été officialisé dans ce dossier.