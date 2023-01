RC Strasbourg Mercato : C'est officiel, un défenseur de retour au RCSA

Publié par Enzo Vidy le 17 janvier 2023 à 14:43

Déjà passé par le RC Strasbourg, un défenseur de 28 ans, apprécié à la Meinau, est officiellement de retour avec le RCSA.

Les jours commencent à être meilleurs au RC Strasbourg. Après un début de saison catastrophique qui a coûté la place à Julien Stéphan sur le banc strasbourgeois, les choses commencent à s'arranger sur le plan comptable au RCSA. Après un match nul encourageant à la Meinau face à Lens (2-2), les joueurs de Mathieu Le Scornet sont allés chercher une magnifique victoire sur la pelouse du Groupama Stadium en battant l' OL, 2-1.

Grâce à cette petite spirale positive qui s'installe au RC Strasbourg, le club est sorti de la zone de relégation, et l'espoir de rester en Ligue 1 à l'issue de la saison est de nouveau permis. En ce qui concerne le mercato hivernal, les dirigeants du RCSA s'activent en coulisse pour trouver un nouvel entraîneur. Comme annoncé lundi par L'Équipe, Mathieu Le Scornet ne devrait pas être conservé malgré ses bons résultats, et un coach pourrait débarquer dans la semaine. En attendant, c'est dans son effectif que le RC Strasbourg enregistre une arrivée ce mardi, qui devrait ravir les supporters du RCSA.

RC Strasbourg Mercato : Frédéric Guilbert officiellement de retour au RCSA

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Déjà passé par le RC Strasbourg à deux reprises, Frédéric Guilbert va porter le maillot du RCSA pour la troisième fois de sa carrière. Après avoir récemment rompu son contrat avec Aston Villa, le défenseur de 28 ans s'est engagé gratuitement avec le RC Strasbourg comme l'a annoncé le club sur son site officiel.

Frédéric Guilbert n'a pas caché sa satisfaction d'être de retour dans son club de coeur comme en témoignent ses déclarations sur le site du RC Strasbourg. "Jamais deux sans trois ! J’attendais ce moment depuis longtemps, donc je suis vraiment très content, se réjouit le joueur. Je me suis toujours senti bien ici, dans cette ville comme dans ce club et j’y ai déjà vécu beaucoup de bons moments. C’est donc une suite logique. Je suis prêt à tout donner à nouveau pour le Racing et pour ses supporters, comme mes coéquipiers, dont je connais la mentalité."