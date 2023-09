Courtisé par plusieurs clubs cet été, un jeune taulier a choisi de prolonger l'aventure au RC Strasbourg. Il a signé jusqu'en juin 2027.

Mercato RC Strasbourg : Marvin Senaya prolonge jusqu'en 2027

Une signature pour l'avenir. Prêté à Rodez la saison passée, Marvin Senaya a paraphé un nouveau contrat avec le RC Strasbourg. Formé au sein du club alsacien, le jeune latéral droit y est revenu pour s'imposer lors de la nouvelle saison. Il a déjà disputé 3 matchs de Ligue 1 sous les ordres de Patrick Vieira. Ses performances ont convaincu la direction de le prolonger jusqu'en juin 2027.

Voici ce qu'on peut lire en partie dans le communiqué officiel du RCSA : « Nous sommes très heureux de prolonger le contrat de Marvin, c’est un très bon joueur, avec une excellente mentalité et encore un gros potentiel de progression. [...] C’est aussi pour lui une marque de confiance de la part de son club formateur, le signe que nous comptons sur lui dans le cadre de notre projet de développement » a déclaré Marc Keller, le président du club alsacien.

Marvin Senaya était courtisé par le Rapid Vienne et le FC Bâle

Le futur de Marvin Senaya aurait pu s'écrire loin de Strasbourg cet été. Après un exercice concluant en Ligue 2 du côté de Rodez (38 matchs pour 3 buts et 2 passes décisives), le défenseur de 22 ans était courtisé par le Rapid Vienne et le FC Bâle selon L'Équipe. Ces deux équipes avaient formulé une offre aux dirigeants strasbourgeois dans les derniers jours du mercato. Cependant, la position du club a toujours été inflexible : Marvin Senaya n'est pas sur le départ.

Ce n'est pas la première fois que le RCSA prolonge un joueur cet été. En juillet dernier, Marc Keller avait annoncé la signature de Kévin Gameiro pour un an de plus, soit jusqu'en juin 2024. Son profil de joueur d'expérience est important pour Patrick Vieira, qui a souhaité le conserver. Le champion du monde français a complété son effectif avec 8 recrues. On compte d'abord les défenseurs Abakar Sylla, Steven Baseya, Saïdou Sow et Junior Mwanga. Dans l'entrejeu, seul Jessy Deminguet est arrivé. Enfin, Angelo, Emanuel Emegha et Dilane Bakwa ont renforcé l'attaque du RC Strasbourg. Le collectif est bien huilé puisque le club est cinquième de Ligue 1 après 3 journées.