Sept associations de supporters du RC Strasbourg ne digèrent pas le rachat du club par BlueCo, aussi propriétaire de Chelsea. Ils tapent du poing sur la table.

RC Strasbourg : Une lettre ouverte au président Marc Keller

Le rachat du RC Strasbourg, par le consortium américain BlueCo en juin dernier, n'avait pas fait l'unanimité. Quatre mois plus tard, la tendance n'a pas changé. Sept associations de supporters montent au créneau et ont transmis une lettre ouverte au président Marc Keller pour notamment dénoncer la politique de recrutement, à l'image du club de Chelsea FC.

Les associations prennent en exemple, dans un communiqué envoyé mardi soir, le dernier mercato estival et la politique de rachat de très jeunes espoirs, ne correspondant pas à l'image véhiculée par le RCSA ces dernières années. « À la suite du rachat par BlueCo, le mercato estival 2023 est un premier élément d'analyse et concrètement notre première inquiétude majeure. Le recrutement exclusif de très jeunes joueurs - pas encore opérationnels et potentiellement fragilisés par leur surexposition - combiné à l'absence de l'arrivée de joueurs plus mûrs, expose le club à un risque sportif contre lequel le nouvel actionnariat devait pourtant mieux nous protéger. L'obligation imposée par BlueCo de n'acheter que de très jeunes espoirs est sportivement insensée et le public ne se reconnaît pas dans son équipe pour le moment », expliquent les supporters.

Les supporters ne veulent pas d'un Chelsea FC à Strasbourg

Les associations de supporters expriment leur crainte sur cette politique de recrutement, qui est un copier-coller de celle menée au Chelsea FC. Une politique « qui dépense beaucoup d'argent pour une chute vertigineuse dans la hiérarchie anglaise. L'incompétence qui règne à Chelsea, nous n'en voulons pas à Strasbourg. Ni directement, ni indirectement. [...] Pour nous, la multipropriété est un danger pour le football. Le système pyramidal que ce modèle verrouille peu à peu, et encore plus fermement que ce qui existe déjà, risque de réduire la majorité des clubs à un simple objectif de développement des jeunes joueurs et d'aide pour les quelques clubs en haut de la pyramide afin de faire fructifier leur business. Évidemment, c'est une perspective très inquiétante ».

Si le RCSA est actuellement 11e du championnat de Ligue 1 et compte trois longueurs d'avance sur la zone de relégation, le peuple de la Meinau appelle la direction à respecter les valeurs du club et à revenir à une politique sportive beaucoup plus cohérente.