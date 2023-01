RC Strasbourg Mercato : L'arrivée d'un coach se précise au RCSA

Publié par Jules le 16 janvier 2023 à 11:30

Après un début de saison décevant, le RC Strasbourg s'est séparé de Julien Stéphan, mais devrait recruter un nouvel homme fort très bientôt.

Le début de saison du RC Strasbourg aura été fatal à Julien Stéphan. Tandis que le RCSA avait été à la lutte pour les places européennes lors du dernier exercice, la formation alsacienne va devoir jouer son maintien cette année, après une entame d'exercice très compliquée. En effet, les Strasbourgeois se sont montrés en deçà de leur niveau, ce qui a provoqué le licenciement de Julien Stéphan il y a quelques jours. Un dossier qu'il va falloir gérer pour les dirigeants du club.

Pour le moment, c'est Mathieu Le Scornet qui a récupéré l'équipe et qui s'en est plutôt bien sorti lors de ses deux premiers matches à la tête du RC Strasbourg. Un match nul contre le RC Lens (2-2), et une victoire de prestige contre l'OL (1-2), auront suffi au RCSA pour se sortir de la zone rouge, du moins pour le moment, ce qui va permettre au board strasbourgeois de réfléchir plus sereinement à la marche à suivre afin de remplacer l'ancien coach du Stade Rennais.

RC Strasbourg Mercato : Mathieu Le Scornet ne sera pas conservé par le RCSA

Bien engagé dans le mercato hivernal, le RCSA devrait notamment boucler le retour de Frédéric Guilbert dans les prochains jours, juste après avoir perdu Adrien Thomasson, l'un des hommes forts du RC Strasbourg depuis plusieurs saisons. Cependant, le chantier prioritaire ne concerne pas les joueurs, mais l'entraîneur, puisque les Alsaciens doivent vite rebondir pour trouver un nouveau coach. Comme l'explique L'Équipe, le coach intérimaire, Mathieu Le Scornet, ne sera pas conservé, malgré ses bons résultats lors des deux premiers matchs.

Le quotidien sportif affirme qu'un nouvel entraineur devrait arriver dès cette semaine au RC Strasbourg, bien que son identité n'ait pas encore été dévoilée. Le RCSA voudrait acter cette arrivée rapidement, avant la fin de semaine, pour préparer au mieux sa seconde partie de saison.