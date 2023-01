FC Nantes Mercato : Delort proche de rejoindre Mollet au FCN

Publié par Enzo Vidy le 18 janvier 2023 à 13:15

Alors que l'opération est en train de se finaliser, Andy Delort est proche de rejoindre le FC Nantes, et retrouver Florent Mollet, son ancien coéquipier.

Le mercato du FC Nantes est en passe de prendre une nouvelle dimension dans les prochaines heures. Travaillant d'arrache-pied sur plusieurs cibles pour renforcer l'effectif d'Antoine Kombouaré sur la deuxième partie de saison, les dirigeants du FCN ont officialisé deux arrivées lundi après-midi. En effet, l'ancien montpelliérain, Florent Mollet, va retrouver la Ligue 1 à la Beaujoire. Le FC Nantes est allé le chercher du côté de Schalke 04 contre une somme d'environ 1,5 million d'euros.

Quelques instants après l'annonce, les Canaris ont à nouveau publié un communiqué pour annoncer l'arrivée du jeune Hadjam Jaouen en provenance du Paris FC. Le défenseur gauche de 22 ans s'est engagé avec le FC Nantes jusqu'en 2027 pour un transfert inférieur à un million d'euros. Désormais, c'est le dossier Andy Delort qui tient en haleine tous les supporters nantais depuis plusieurs jours et l'opération semble être sur le point de se concrétiser.

FC Nantes Mercato : L'arrivée d'Andy Delort au FCN est imminente

Le dossier est sans doute en train de toucher à sa fin, et l'issue s'annonce positive pour le FC Nantes et ses supporters. Après de longues discussions entre l' OGC Nice et le FC Nantes ces derniers jours, Andy Delort vient de poster une story sur son compte Instagram dans laquelle on peut voir une photo de lui-même, aux côtés de Florent Mollet, sous le maillot du Montpellier HSC.

L'attaquant algérien devrait donc arriver dans les prochaines heures au FC Nantes, et l'officialisation pourrait intervenir rapidement. En l'espace de quelques heures, le FCN s'apprête à boucler une troisième recrue, qui montre l'énorme activité des dirigeants sur ce mercato hivernal pour répondre aux échéances importantes qui se profilent pour les Canaris, notamment le match face à la Juventus au mois de février en Europa League.