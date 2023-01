FC Nantes Mercato : Officiel, le FCN enregistre deux nouvelles recrues !

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2023 à 17:20

Après avoir ciblé différent profils ces derniers jours, le FC Nantes vient d'officialiser ses deux premières recrues du mercato.

En grande difficulté à Schalke 04 en Bundesliga, Florent Mollet a fait son retour en Ligue 1. Après seulement une demi-saison en Bundesliga, il s'est engagé avec le FC Nantes pour une durée de deux ans et demi. « Le FCN et le FC Schalke 04 (Bundesliga, Allemagne) ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Florent Mollet (31 ans). Le joueur s’est engagé avec le Club des bords de l’Erdre jusqu’en 2025 », a communiqué le FCN.

Selon Kicker, le montant du transfert du polyvalent milieu de terrain avoisinerait les 1,5 millions d'euros. Le joueur de 31 ans n’a pas réussi à s’imposer en Bundesliga. Il a disputé 9 bouts de matches et a été titulaire seulement à 4 reprises sous le maillot de Schalke 04. Dans sa première déclaration, la recrue du FC Nantes est impatiente de retrouver la Ligue 1 et de pouvoir se relancer. « Je suis très content d’être ici, de rejoindre le FC Nantes, mes nouveaux coéquipiers ainsi que le staff. Je pense qu’on va vivre de bons moments », a-t-il confié, avant de faire la promesse suivante aux fans des Canaris : « Vraiment, je suis ravi de rejoindre un club mythique et j’espère qu’on réalisera tous ensemble, de très belles performances. Chers supporters, on se voit très vite à La Beaujoire ! »

FC Nantes Mercato : Hadjam Jaouen, deuxième recrue de la journée au FCN

Quelques instants après l'officialisation pour Florent Mollet, le FC Nantes s'est à nouveau exprimé sur son compte Twitter pour annoncer l'arrivée de Hadjam Jaouen. Le défenseur gauche de 22 ans s'est engagé avec les Canaris jusqu'en 2027 après un accord conclu entre le FCN et le Paris FC autour d'un transfert définitif dont le montant égale moins d'un million d'euros.

Ce sont donc deux nouvelles recrues quasiment coup sur coup qu'a officialisé le FCN, ce mardi, pour le plus grand bonheur des supporters canaris, qui attendent désormais l'arrivée de l'attaquant algérien Andy Delort en provenance de l'OGC Nice.