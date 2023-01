FC Lorient Mercato : Le départ de Ouattara se précise au FCL

Publié par Enzo Vidy le 18 janvier 2023 à 15:45

Alors que le FC Lorient a reçu une offre venant de Bournemouth, le départ de Dango Ouattara vers l'Angleterre se précise au FCL.

Les choses s'accélèrent au FC Lorient en milieu de mercato hivernal. Convoité par de nombreux clubs concernant certains cadres, le FCL est sur le point de céder l'un de ses attaquants vedettes de la première partie de saison. Comme révélé par Foot Mercato lundi, un accord entre les Merlus et Bournemouth aurait été passé pour le transfert de Dango Ouattara, autour d'une somme d'environ 27,5 millions d'euros.

Arrivé au FC Lorient en 2020, où il a signé son premier contrat professionnel, l'attaquant burkinabé réalise un début de saison exceptionnel, avec 5 buts inscrits, et 4 passes décisives délivrées en 16 matches de championnat. Si le départ de Dango Ouattara vers Bournemouth n'a pas encore été officialisé par le FCL, tout devrait se décanter dans les prochaines heures, d'autant plus que le joueur de 20 ans semble déjà tourné vers sa prochaine aventure en Angleterre.

FC Lorient Mercato : Dango Ouattara n'était pas présent à l'entraînement

L'histoire entre Dango Ouattara et le FC Lorient touche à sa fin ce mercredi. Annoncé du côté de Bournemouth, l'attaquant burkinabé n'était pas présent à la séance d'entraînement qui a eu lieu ce mercredi matin, d'après les informations révélées par Le Télégramme. Cela ne fait donc plus aucun doute, Dango Ouattara ne devrait pas reporter le maillot du FC Lorient cette saison, et va laisser un vide immense dans l'animation de Régis Le Bris lors des prochaines échéances.

Pour le moment, les dirigeants lorientais ne semblent pas enclins à recruter un joueur pour le remplacer, mais la donne pourrait rapidement s'inverser si Terem Moffi décide, lui aussi, de quitter le FC Lorient dans les prochains jours. Les prochaines heures risquent d'être assez mouvementées au FCL.