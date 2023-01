ASSE Mercato : Perrin vise toujours une sensation offensive

Publié par Thomas le 19 janvier 2023 à 10:40

Désireux de parfaire son entrejeu pour 2023, l' ASSE aurait accéléré pour recruter une sensation du côté de la troisième division.

L’hiver promet d’être mouvementé à l’AS Saint-Etienne, qui souhaite offrir un vent nouveau à son effectif en vue de la deuxième partie de saison. Après la Coupe du monde, le club ligérien n’a pas chômé, enregistrant 5 signatures importantes dont celles de Gaëtan Charbonnier et Gautier Larsonneur, déjà courtisés l’année dernière.

Mais les Verts ne veulent pas s’arrêter là dans leur recrutement hivernal. Face à l’urgence de la situation, l’équipe de Laurent Batlles a établi une shortlist de potentielles arrivées lors du mois de janvier. Comme révélé en début de semaine, l’ ASSE veut se parer de trois profils précis pour 2023, un milieu offensif, une sentinelle et un défenseur central. Pour la première piste, l’option numéro 1 se nomme Amine Boutrah, un dossier très disputé sur lequel Saint-Etienne à toutes les raisons d’y croire.

ASSE Mercato : Loïc Perrin ne lâche pas la pépite Amine Boutrah

Véritable sensation du côté de l’US Concarneau, le milieu offensif franco-marocain Amine Boutrah fait grandement parler de lui en Ligue 2, où plusieurs clubs le suivent avec intérêt. Le droitier de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin prochain dans son club de National 1, est entré dans la shortlist de Loïc Perrin depuis un bon bout de temps. Si l’opération semblait se refroidir, le club ligérien serait finalement bien engagé pour récupérer le virevoltant milieu.

D’après les informations de l’insider @GaelB42, l’ ASSE serait encore bien positionnée sur le dossier Amine Boutrah et serait toujours en contact avec Concarneau en vue d’un transfert. Son agent, un certain Pierrick Antonetti, fils de l’entraîneur, pourrait jouer un rôle important dans la venue du joueur à l’AS Saint-Etienne cet hiver. Cette saison, Amine Boutrah a déjà inscrit la bagatelle de 8 buts et délivré 5 passes décisives en 15 rencontres de championnat. Un très joli coup en perspective donc pour la bande à Laurent Batlles.