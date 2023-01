PSG Mercato : 400M€, le Paris SG prépare une folie pour cet été

Publié par JEAN-LUC D le 19 janvier 2023 à 11:40

Outre les arrivées pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier, le PSG pourrait également ouvrir la porte de sortie à certaines stars.

Malgré une prolongation signée en mai dernier pour les trois prochaines saisons, Kylian Mbappé aurait toujours des envies d’ailleurs. Pour éviter de le voir s’en aller librement à l’été 2024, le Paris Saint-Germain serait en mesure de lui délivrer un bon de sortie lors du prochain mercato estival. Mercredi, The Athletic a confirmé cette tendance en expliquant que le Real Madrid aurait gardé le contact avec l’attaquant français et souhaiterait toujours le recruter. Cet hiver, Florentino Pérez aurait même réaffirmé son intérêt à l’enfant de Bondy, qui serait perçu à Madrid comme le successeur de Karim Benzema. Mais le club de la capitale française ne compte pas brader son phénomène de 24 ans.

PSG Mercato : Le Real Madrid prêt à casser sa tirelire pour Mbappé ?

En déclarant en mai dernier, « je n'ai pas dit non à Madrid, j'ai dit oui au PSG et à la France », Kylian Mbappé laissait clairement la porte ouverte pour un éventuel transfert au Real Madrid. Et selon la presse étrangère, cela pourrait se traduire dès la fin de saison. Pas totalement satisfait du recrutement effectué par sa direction l’été passé, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco, aurait des doutes sur la capacité du Paris Saint-Germain à lui permettre d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé pour sa carrière.

Il serait donc plus que jamais désireux de rejoindre la Maison-Blanche. Mais selon The Athletic, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens entendent bien profiter de la situation pour réaliser la plus grosse opération de l’histoire du football après avoir arraché Neymar au Barça contre un chèque de 222 millions d’euros en août 2017. « Rien n'est impossible dans le football. Nous pourrions demander 400 millions d'euros, ou même ne pas mettre de prix sur lui », aurait confié une source proche de la direction parisienne au tabloïd britannique.