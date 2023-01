RC Lens Mercato : Le RCL fait un grosse offre pour un milieu

Publié par Jules le 20 janvier 2023 à 11:50

Le RC Lens, qui a réalisé une très grande première partie de saison, pourrait tout de même chercher à se renforcer dans les prochaines semaines.

Depuis le début du marché des transferts, le RC Lens est assez actif, notamment en ce qui concerne les prolongations de contrat. Pour le moment, deux éléments clés ont prolongé avec le RCL, ce qui était l'une des priorités du club pour le mois de janvier, afin de ne pas perdre certains de ses cadres dès l'été prochain. Le dernier en date, Facundo Medina, a paraphé un nouveau contrat jusqu'en 2026 avec Lens, ce qui permet aux Sang et Or de voir l'avenir plus sereinement.

Néanmoins, le RC Lens, qui veut continuer à performer en Ligue 1 pour accrocher l'Europe en fin de saison, va devoir recruter des éléments supplémentaires dans les prochains jours. Pour le moment, deux joueurs sont arrivés au RCL durant ces dernières semaines, puisque Julien Le Cardinal est arrivé en tant que joker médical, et qu'Adrien Thomasson a été recruté en provenance du RC Strasbourg. Toutefois, les Lensois ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin, et auraient déjà formulé une offre pour une piste de longue date.

RC Lens Mercato : Le RCL passe à l'action pour Youssouf Ndayishimiye

Déjà piste par l'OGC Nice, mais aussi le RC Lens l'été dernier, Youssouf Ndayishimiye pourrait finalement poser ses valises en Ligue 1 cet hiver. En effet, à en croire les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, le RCL aurait fait parvenir une offre au club stambouliote de Basaksehir pour s'offrir les services du milieu de terrain burundais, qui peut également évoluer un cran plus bas, comme il l'a souvent fait cette saison en Turquie.

D'après les informations révélées par le journaliste, l'offre du RC Lens pour Youssouf Ndayishimiye avoisinerait les 12 millions d'euros, ce qui en ferait la recrue la plus chère de l'histoire du RCL. Le club turc n'aurait, pour le moment, pas encore donné sa réponse à Lens.