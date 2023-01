RC Lens Mercato : Après Saïd, un défenseur international signe au RCL !

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2023 à 12:45

Le RC Lens a bouclé plusieurs signatures ces dernières heures. Après Wesley Saïd et Yannick Pandor, un défenseur international aurait signé.

Dans la soirée de mardi, le RC Lens a communiqué sur deux signatures. Il ne s’agit pas d’un transfert comme celui d’Adrien Thomasson recruté au RC Strasbourg la semaine dernière, mais plutôt de signatures en interne. Wesley Saïd (attaquant, 27 ans) a prolongé son contrat de trois années supplémentaires au RCL, soit jusqu’en juin 2026. « Une belle récompense pour un joueur qui prend de plus en plus d’épaisseur dans le collectif Lensois. »

Yannick Pandor, un jeune gardien de but issu du centre de formation du RC Lens a aussi paraphé un nouveau contrat. Comme Wesley Saïd, le portier de 21 ans a rempilé de trois saisons supplémentaires. Alors que son premier contrat professionnel, signé en juin 2022, devait s’achever à la fin de la saison 2022-2023, Yannick Pandor est désormais lié au RC Lens jusqu’en 2026. « La prolongation de Yannick est une nouvelle étape dans sa progression au Racing. Sa signature est validée par tout un staff, les entraineurs de gardiens. Il fait l’unanimité sur son potentiel et sa capacité à poursuivre son développement dans les années à venir », a justifié Arnaud Pouille, directeur général des Sang et Or.

RC Lens Mercato : Facundo Medina prolonge au RCL

Et ce n’est pas tout ! Ce mercredi, c’est au tour de Facundo Medina de prolonger au RCL. Selon les informations lâchées par deux de ses coéquipiers sur les réseaux sociaux, le polyvalent défenseur, central ou arrière gauche, aurait aussi prolongé son aventure chez les Artésiens jusqu'en juin 2026. C'est le capitaine Seko Fofana, le gardien de but Brice Samba et Florian Sotoca, qui ont fait l'annonce de la prolongation de Medina dans le vestiaire du RC Lens. Il faut rappeler que Facundo Medina était sous contrat au RCL jusqu’au 30 juin 2024, depuis son arrivée dans le Nord en juillet 2020.