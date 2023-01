LOSC : Nouvelle cascade d'absents à Lille avant la Coupe de France

Publié par Enzo Vidy le 20 janvier 2023 à 19:20

À deux jours du match face à Pau en Coupe de France, Paulo Fonseca a confirmé les absences de quatre joueurs dans l'effectif du LOSC.

C'est un problème qui devient récurrent au LOSC ces dernières semaines. Si les résultats sont là, et que le LOSC est dans la course pour accrocher une place européenne en fin de saison, l'infirmerie lilloise peine à se vider. Pire encore, elle continue de se remplir, à l'image d'Adam Ounas, blessé dimanche dernier lors du succès face à Troyes et qui sera indisponible les deux prochains mois.

Et les choses ne vont pas en s'arrangeant côté lillois. Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a annoncé quatre forfaits dans l'effectif du LOSC pour le 16e de finale de la Coupe de France face à Pau dimanche. Déjà absents face à Troyes, Jonathan Bamba et André Gomes sont encore trop justes, et ne seront pas dans le groupe pour la réception de Pau. Enfin, Adam Ounas est évidemment indisponible, au même titre que Jonas Martin.

LOSC Mercato : L'appel du pied de Paulo Fonseca à ses dirigeants

Face à ces blessures incessantes, Paulo Fonseca commence à manquer de solution. En cette période de mercato hivernal, le moment est idéal pour faire les petits ajustements nécessaires, et l'entraîneur du LOSC a envoyé un message à ses dirigeants devant la presse. "Nous avons besoin d'un joueur, mais pas en raison de la blessure d'Adam. C'est normal, les autres équipes qui veulent être européennes, elles renforcent leur équipe. C'est normal pour Lille d'avoir la possibilité d'avoir un ou deux joueurs. Nous verrons les opportunités dans le mercato." Un message clair de la part de Paulo Fonseca qui attend désormais que ses dirigeants passent à l'action. Pour le moment, le LOSC se serait positionné sur l'attaquant de l'AS Roma, Eldor Shomurodov.