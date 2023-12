Une recrue estivale 2022 du LOSC se dirige tout droit vers un départ de Lille, l'été prochain. En manque de temps de jeu, il ne devrait pas prolonger son aventure dans le Nord.

Mercato LOSC : Adam Ounas vers un départ libre en juin

Après une première saison plus ou moins réussie au LOSC, Adam Ounas est dans le dur cette saison. Il ne fait pas partie des premiers choix de Paulo Fonseca. En 15 journées de Ligue 1, il n'a disputé que 7 bouts de matchs pour aucune titularisation. Son temps de jeu cumulé est seulement de 123 minutes. A un an de la fin de son contrat avec le club lillois, l'ailier se dirige vers un départ de Lille, librement.

Son contrat est certes assorti d'une option d'une année supplémentaire, mais vu sa situation difficile, il y a fort à parier qu'il ne ferait pas de vieux os dans le Nord. La tendance est confirmée par Le Petit Lillois, qui assure que l'international alégrien (21 sélections, 5 buts) commence à se faire des soucis, surtout pour sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), entre janvier et février 2024.

Mercato : Un investissement de 3 M€ à perte pour Lille ?

A noter que Adam Ounas a été recruté par le LOSC à Naples en septembre 2022. Son transfert à coûté 3 millions d'euros aux Lillois. Du fait de son temps de jeu réduit, sa cote a baissé considérablement. Elle est évaluée à 7 00 000 euros sur le marché des transferts, par le site spécialisé Transfermarkt. En une saison et demie sous le maillot des Dogues, le joueur de 27 ans totalise 32 matchs, toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 3 passes décisives. Si l'Algérien n'est pas transféré cet hiver et part libre à l'été, ce serait un investissement perdu pour Lille.