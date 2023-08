Présent en conférence de presse ce jeudi, à 24 heures du déplacement à Nice, Paulo Fonseca, entraîneur du LOSC, a acté trois forfaits.

OGC Nice-LOSC : Un premier choc pour ouvrir le bal

La Ligue 1 fait son grand retour vendredi soir à l'Allianz Riviera. Pour ouvrir le bal et lancer cette nouvelle saison, le championnat de France offre sa première belle affiche, avec un choc entre l'OGC Nice et le LOSC, deux prétendants dans la course à l'Europe. Après plusieurs semaines de préparation pour les deux équipes, notamment un changement d'entraîneur en ce qui concerne l'OGC Nice, les 22 acteurs vont retrouver la compétition, avec l'ambition de prendre les trois points pour bien démarrer la saison.

Seul bémol, les deux effectifs ne seront pas au complet pour cette affiche. Francesco Farioli sera privé d'Alexis Claude-Maurice, touché au mollet, ainsi qu'Antoine Mendy, toujours pas remis de son opération au genou. Côté lillois, Paulo Fonseca n'est pas non plus épargné par les absences.

Paulo Fonseca annonce trois forfaits face à l'OGC Nice

À l'occasion de sa première conférence de presse de la saison ce jeudi, Paulo Fonseca a fait le point sur le groupe qu'il aura à sa disposition pour le déplacement à Nice vendredi soir. Et à l'image de Francesco Farioli, le technicien portugais va devoir se passer des services de trois joueurs, Samuel Umtiti, Tiago Djalo et Adam Ounas, blessés. "Je pense qu’ils seront de retour la semaine prochaine, mais là, ils sont blessés et ils ne peuvent pas jouer le match contre Nice." Une mauvaise nouvelle pour Paulo Fonseca, déjà confronté à un nombre important de blessures la saison dernière.