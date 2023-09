Dans ce match en retard de la 6e journée de Ligue 1, le LOSC et le Stade de Reims peuvent faire un bond au classement. Voici les compos.

LOSC-Reims : Malheur au vaincu

Nous ne sommes qu'à la 6e journée de Ligue 1, mais ce choc entre le LOSC et le Stade de Reims pourrait déjà valoir cher. Actuellement 10e et 12e, ces deux équipes peuvent faire un gros coup en cas de victoire. Les Dogues pourraient en effet revenir à hauteur de la 3e place, tandis que les Rémois se hisseraient à la cinquième position, juste derrière l'AS Monaco. Mais pour cela, il va falloir un vainqueur au coup de sifflet finale sur la pelouse de Pierre-Mauroy, et la tâche sera complexe, aussi bien pour le LOSC que pour le SDR.

Côté lillois, l'effectif ne sera pas au grand complet. Adam Ounas, Nabil Bentaleb et Tiago Djalo sont forfaits, ce qui était déjà le cas lors des précédentes rencontres. En revanche, le défenseur droit portugais, Tiago Santos, sera de retour, lui qui avait été touché à la cheville jeudi dernier en Conference League.

Will Still pas épargné non plus par les pépins physiques

En ce qui concerne le Stade de Reims, l'infirmerie est également sollicité ces derniers jours. Lors de sa conférence de presse lundi après-midi, Will Still a confirmé le forfait de Maxime Busi, en précisant qu'il ne reviendrait pas avant un petit moment. "Maxime Busi s'est claqué l'ischio-jambier. On avait essayé de le réintégrer après une gêne. Ça n'a pas tenu. On l'a perdu pour un petit temps."

La défense rémoise est également diminuée. Si Emmanuel Agbadou et Yunis Abdelhamid font partis du groupe convoqué par Will Still, les deux hommes ne sont pas à 100%. Le premier a 7 points de suture à la main, tandis que le deuxième à une douleur à la cheville, sans gravité selon son coach.

La composition probable du LOSC :

Gardien : L. Chevalier

Défenseurs : T. Santos, L. Yoro, S. Umtiti, Ismaily

Milieux : Yazici, B. André, A. Gomes, R. Cabella

Attaquants : H. Haraldsson, J. David

La composition probable du Stade de Reims

Gardien : Y. Diouf

Défenseurs : T. Foket, E. Agbadou, Y. Abdelhamid, T. De Smet

Milieux : M. Munetsi, A. Matusiwa, T. Teuma

Attaquants : J. Ito, M. Daramy, K. Nakamura