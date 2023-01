LOSC Mercato : Lille passe à l'offensive pour un attaquant de Rome

Publié par Enzo Vidy le 19 janvier 2023 à 15:25

Désireux de se renforcer pour accrocher l'Europe en fin de saison, le LOSC accélère dans le dossier d'un attaquant de Rome.

Malgré une première partie de saison plutôt convaincante, le LOSC n'occupe que la 6e place de Ligue 1, et possède 8 points de retard sur le podium. Si les Dogues ont proposé un jeu très séduisant depuis le début du championnat, ils ont également perdu des points face à des équipes bien moins inférieures, et cela pourrait coûter cher à l'issue de la saison. De ce fait, les dirigeants lillois veulent que le LOSC engrange un maximum de victoire dans les semaines à venir pour recoller le plus rapidement possible aux places européennes.

Mais avec les différentes blessures qui frappent Paulo Fonseca et ses joueurs depuis de nombreux mois, un réajustement va être nécessaire durant ce mercato hivernal. Dimanche dernier, à l'occasion de la victoire 5-1 du LOSC face à Troyes, Adam Ounas s'est blessé à la cuisse et sera indisponible pour les deux prochains mois. Pour compenser cette absence, les dirigeants auraient coché le nom d'un attaquant de l'AS Rome ces dernières heures.

LOSC Mercato : Lille prêt à offrir 13 millions d'euros pour Eldor Shomurodov

Si l'on en croit les informations révélées par le média italien, Il Messaggero, le LOSC serait très intéressé par l'attaquant de l'AS Roma, Eldor Shomurodov. Âgé de 27 ans, l'attaquant romain est en grande difficulté cette saison, avec seulement 8 apparitions toutes compétitions confondues pour un seul but marqué.

Bien décidé à le relancer, les dirigeants lillois seraient d'ores et déjà prêts à formuler une offre de 13 millions pour s'attacher les services du joueur né en Ouzbékistan. Même si rien ne dit que l'AS Roma sera prête à lâcher son attaquant, les choses s'accélèrent dans ce dossier, et le LOSC semble déterminé à boucler rapidement l'opération.