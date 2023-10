Alors que le LOSC se déplace aux Îles Féroé jeudi avant de se rendre à Bollaert dimanche, Paulo Fonseca va prendre une grande décision sur son effectif.

LOSC : Paulo Fonseca devrait faire tourner en Conference League

Ce n'est pas la semaine la plus simple à négocier pour Paulo Fonseca et son équipe. Après s'être rassuré dimanche au Havre en s'imposant 2-0, le LOSC doit se rendre aux Îles Féroé jeudi pour son deuxième match de Conference League face à Klaksvik. Victorieux face à l'Olimpija Ljubljana il y a deux semaines, les Dogues veulent confirmer, et prendre une première option sur la qualification en 8e de finale.

Mais Paulo Fonseca va devoir gérer les organismes qui risquent d'être mis à rude épreuve dans les prochains jours. Le périple pour la rencontre européenne s'annonce très long, et il faudra rapidement recharger les batteries lors du retour en France afin de préparer le déplacement à Bollaert pour le derby face à Lens. De ce fait, l'entraîneur du LOSC envisage de faire pas mal de changements dans son onze de départ jeudi soir.

Umtiti, Bentaleb et Ounas bien partis pour rester à Lille

Selon les informations du quotidien L'Équipe, plusieurs joueurs devraient rester à Lille jeudi durant le match de Conference League. Victime d'une commotion mardi dernier face à Reims (2-0), Samuel Umtiti a très peu de chances d'être opérationnel. Même son de cloche pour Adam Ounas et Nabil Bentaleb, qui viennent tout juste de retrouver le chemin de l'entraînement collectif. Enfin Yusuf Yazici, également touché contre Reims, est lui aussi de retour sur les terrains, mais là encore, sa participation au match de jeudi est très incertaine.