PSG Mercato : Après Skriniar, la priorité de Campos dévoilée

Publié par Ange A. le 21 janvier 2023 à 05:07

Obstiné à recruter un nouveau défenseur central, le PSG aurait une autre priorité pour renforcer ses rangs en ce mercato.

À 10 jours de la fermeture du mercato d’hiver, le Paris Saint-Germain se montre timide. Un seul mouvement est à enregistrer chez les Rouge et bleu. Pablo Sarabia a fait l’objet d’un transfert chez les Anglais de Wolverhampton. Les Wolves ont déboursé 5 millions pour la signature de l’ailier espagnol. Lequel s’est engagé jusqu’en 2025 avec l’actuel 16e de Premier League. Ce départ acté, le club francilien reste également aux trousses de Milan Skriniar. Le défenseur central slovaque est sur les tablettes de Luis Campos depuis l’été. L’Inter a repoussé les avances du PSG en espérant prolonger son contrat. Mais il n’en est rien au final, Skriniar étant proche de la sortie. Outre cette piste, le conseiller sportif parisien aurait une nouvelle priorité pour Paris.

PSG Mercato : Luis Campos sur trois pistes en attaque

Selon les informations de Loïc Tanzi, le Paris Saint-Germain compte également renforcer son secteur offensif. Dans ce sens, le PSG compte recruter un joueur offensif cet hiver. Le journaliste assure sur La chaîne L’Équipe que le club francilien s’est lancé sur trois pistes à cette fin. Si aucun nom n’a fuité, il faut rappeler que le Paris SG aimerait recruter un attaquant pouvant évoluer en pivot. Dans ce sens, le nom de Marcus Thuram a été associé au club de la capitale.

L’avant-centre tricolore est en fin de contrat au Borussia Mönchengladbach et peut donner son accord au club de son choix en vue d’un départ gratuit l’été prochain. L’international tricolore réalise un bel exercice avec la formation allemande. L’ancien Guingampais en est à 13 réalisations et 4 passes décisives en 17 apparitions. Seulement, le Borussia n’entend céder son buteur en cours de saison comme l’a fait savoir son entraîneur. « On ne peut jamais rien exclure dans ce métier, mais je suis très, très sûr qu’il va faire une très bonne deuxième partie de saison pour nous », a récemment indiqué Daniel Farke.