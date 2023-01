PSG Mercato : Les dessous du deal entre Skriniar et Paris dévoilés

Publié par JEAN-LUC D le 20 janvier 2023 à 20:37

Après avoir repoussé la dernière offre de prolongation de l’Inter Milan, Milan Skriniar est annoncé proche d’une arrivée libre au PSG. Les dessous du deal ont été dévoilés.

Après le journaliste Michele Criscitiello de Sport Italia, le quotidien L’Équipe a également confirmé que Milan Skriniar ne va pas prolonger son contrat, qui expire le 30 juin prochain, avec l’Inter Milan parce qu’il a déjà un accord avec le Paris Saint-Germain pour l’été prochain. Spécialiste du club italien, Ignazio Genuardi a relevé sur son compte Twitter les dessous du deal à venir entre l’international slovaque et le Champion de France en titre. Après avoir dit non aux Nerazzurri et un salaire de 6,5 millions d’euros annuels, Skriniar devrait émarger à 9 millions d’euros par saison sous les couleurs parisiennes.

Toujours selon la même source, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi auraient également prévu une importante prime à la signature pour l’ancien joueur de la Sampdoria de Gênes. De son côté, le journaliste Abdellah Boulma indique que pour rejoindre la capitale, le partenaire de Lautaro Martinez réclamerait 25 millions d’euros de prime à la signature et un salaire de 9,5 millions d’euros par saison pour un contrat de quatre à cinq ans. Une tendance confirmée par RMC et Le Parisien.

PSG Mercato : Le Paris SG très optimiste pour Milan Skriniar

À en croire RMC Sport, Milan Skriniar aurait été convaincu par le discours de Luis Campos, mais le défenseur de l’Inter Milan n’aurait pas encore d’accord avec le conseiller football du Paris Saint-Germain pour une arrivée libre au de la saison 2022-2023. Malgré tout, le club parisien serait très confiant concernant l’arrivée de Skriniar.

« Paris est le mieux placé et de loin, d’autant que le joueur avait été particulièrement séduit par le discours de Luis Campos l’été dernier. Selon nos informations, il n’y a pas encore d’accord définitif avec le défenseur. (…) Compte tenu des difficultés rencontrées par les hommes de Christophe Galtier en défense, il est aussi envisageable que Paris tente le coup Skriniar dès cet hiver dans le cadre d’un transfert. »

Reste donc à savoir comment va se terminer ce feuilleton.