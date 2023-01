PSG : Galtier fait une annonce détonante pour le Pays de Cassel !

Publié par JEAN-LUC D le 21 janvier 2023 à 23:12

À deux jours du 16e de finale de Coupe de France contre le Pays de Cassel, club de Régional 1, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a fait le point sur son groupe et annoncé la couleur pour ce match.

De retour en France après sa tournée hivernale en Arabie Saoudite et sa victoire de prestige contre la Riyadh Team Season emmenée par Cristiano Ronaldo, le Paris Saint-Germain va retrouver la compétition locale avec la Coupe de France. Lundi soir, à 20h45, les Rouge et Bleu se déplacent sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis de Lens pour affronter le Pays de Cassel, en 16e de finale. Alors qu'il espérait pouvoir affronter les stars parisiennes, notamment Messi, Neymar et Mbappé, le petit club de Régional 1 devrait être servi.

PSG : Galtier ne fera pas tourner face au Pays de Cassel

En effet, dans des propos accordés à PSG TV, Galtier a confirmé qu'il ne comptait pas faire tourner lundi soir, souhaitant profiter de cette rencontre pour retrouver des automatismes. « Le fait d'avoir passé trois jours ensemble, ça a permis d'avoir des échanges et de retrouver une unité de groupe. L'objectif était de faire un match sérieux en Arabie saoudite. Les joueurs ont été très sérieux, on a besoin de nombreuses séances d'entraînement pour retrouver nos automatismes. On ne peut plus se réfugier derrière la pause du Mondial.

C'était mieux qu'un match amical, il y avait une vraie opposition, ça nous a permis de faire une très bonne séance de travail. On va y aller avec notre meilleure équipe. Que personne ne puisse imaginer qu’il va y avoir des rotations. Nous avons peu de moments pour pouvoir travailler ensemble. Ce match là doit être une qualification où l’équipe élève son niveau de jeu », a déclaré le coach du club de la capitale française.