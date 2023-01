PSG : La sortie accablante de Galtier après la défaite à Rennes

Publié par Ange A. le 16 janvier 2023 à 07:08

Le PSG a subi sa deuxième défaite de la saison dimanche sur la pelouse du SRFC. Christophe Galtier l’avait mauvaise après la rencontre.

Le Paris Saint-Germain voyage mal depuis la reprise. En déplacement au Roazhon Park dimanche pour défier le Stade Rennais, le PSG a subi sa deuxième de rang à l’extérieur. Les Rouge et bleu restaient sur un revers lors de leur dernier déplacement sur la pelouse du RC Lens (3-1). Cette fois, la bande à Marquinhos s’est inclinée sur le plus petit des scores sur un but d’Hamari Traoré, le capitaine du SRFC. Contre Rennes, les Parisiens ont d’ailleurs concédé leur deuxième revers cette saison, le deuxième en quatre rencontres depuis la reprise. De quoi susciter le courroux de Christophe Galtier. Surtout que Paris ne dispose plus que trois points sur Lens, son dauphin, et cinq unités d’avance sur Marseille (3e).

PSG : Galtier s’en prend à ses stars et au Mondial après Rennes

Christophe Galtier ne cache pas sa déception après la rencontre. L’entraîneur du Paris Saint-Germain dénonce entre autres la possession stérile de la balle ainsi que le manque de présence de ses attaquants dans la défense rennaise. « Déçu de notre prestation. On a concédé beaucoup de situations et surtout on n’a rien créé. On a eu très peu de situation favorable. On s’est concentré à faire de la possession de balle et finalement, on a eu beaucoup trop de joueurs qui ont décroché entre les lignes sans avoir des joueurs assez haut pour fixer la ligne défensive rennaise », a déploré l’entraîneur parisien au micro de Prime Video.

Le coach du PSG estime également que la tenue de la Coupe du monde en pleine saison impacte les résultats actuels de son équipe. Laquelle était invaincue avant le départ de ses stars au Mondial au Qatar. Le club francilien peine à retrouver sa dynamique et son entraîneur estime qu’il faudra « du temps pour travailler collectivement et retrouver [leurs] principes de jeu avec beaucoup plus de verticalité et avoir une meilleure animation ».