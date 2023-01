PSG : Galtier annonce un important renfort en défense

Publié par Ange A. le 22 janvier 2023 à 02:52

Alors qu’une signature de Milan Skriniar est évoquée au PSG, Christophe Galtier est certain de compter sur un autre renfort en défense.

La défense du Paris Saint-Germain est loin de donner des assurances cette saison. Les derniers résultats du PSG depuis la reprise post-Mondial inquiètent d’ailleurs. Le club francilien a notamment concédé quatre buts lors de son dernier match de gala contre une sélection des meilleurs joueurs du championnat saoudien. Les Parisiens restent sur une défaite contre le Stade Rennais en championnat. Il s’agit du deuxième revers des Rouges et bleu en six rencontres depuis la reprise. Avant le Mondial, les hommes de Christophe Galtier étaient invaincus. Au vu des carences affichées en défense, le PSG pousse de nouveau pour le transfert de Milan Skriniar. Le défenseur slovaque est en fin de contrat et semble peu enclin à prolonger avec l’Inter Milan. Alors que l’avenir de Skriniar est associé à Paris, le coach parisien a annoncé un renfort en défense.

PSG : Galtier optimiste pour le retour d’un cadre en défense

En conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier a donné des nouvelles de Presnel Kimpembe. Le défenseur central du Paris SG vit une saison compliquée en raison des pépins physiques. Le joueur de 27 ans n’a disputé que 11 rencontres cette saison, dont 9 en tant que titulaire. Le champion du monde 2018 est absent des terrains depuis le 13 novembre en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Son entraîneur s’est voulu rassurant quant à son état et se veut optimiste concernant son retour à la compétition.

« On espère l’avoir sur les prochaines semaines. Il est prévu qu’il retrouve les séances dans 8-10 jours. Il est très sérieux, très investi, on verra son ressenti. On connaît son niveau de jeu, sa capacité à être leader de défense », a indiqué le coach du PSG. En attendant le retour de Kimpembe, Paris fera sans lui lundi contre Pays de Cassel en 16es de finale de la Coupe de France.