FC Barcelone Mercato : Le Barça fonce sur un attaquant du Real

Publié par Enzo Vidy le 23 janvier 2023 à 14:00

Après avoir vendu Memphis Depay à l'Atlético Madrid la semaine dernière, le FC Barcelone fonce pour recruter un attaquant du Real.

Le FC Barcelone continue de travailler dur sur ce mercato hivernal. Depuis plusieurs semaines, les cibles ne manquent pas, et les dirigeants catalans se renseignent afin de réaliser quelques coups de prestige cet hiver. Récemment, le Barça se concentre sur le futur remplaçant de Sergio Busquets, et s'intéresse à plusieurs milieux de terrain de renom, comme Ilkay Gündogan ou encore Marcelo Brozovic.

Mais les principaux mouvements se font surtout ressentir dans le sens des départs ces derniers jours. En effet, Memphis Depay a officiellement quitté le FC Barcelone, vendredi dernier, pour prendre la direction de l'Atlético Madrid. Les Colchoneros ont frappé un grand coup puisqu'ils ont déboursé seulement 3 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international néerlandais, une somme qui ne fait clairement pas les affaires du FC Barcelone, toujours en difficulté sur le plan économique. Néanmoins, les dirigeants catalans s'activent pour remplacer Memphis Depay, et si la piste Yannick Carrasco semblait proche de se concrétiser, le Barça aurait coché le nom d'un attaquant de Carlo Ancelotti.

FC Barcelone Mercato : Le Barça prend contact avec Marco Asensio

En difficulté depuis plusieurs mois avec le Real Madrid, Marco Asensio pourrait être amené à quitter la Maison Blanche lors de ce mercato hivernal, et le FC Barcelone serait à l'affut pour le joueur de 27 ans. Si l'on en croit les informations du quotidien catalan, Sport, des contacts auraient d'ores et déjà été établis entre le Barça et l'entourage du joueur madrilène pour une arrivée chez les Blaugranas.

Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé, mais son manque de temps de jeu au Real pourrait peser dans la décision finale de Marco Asensio, et le FC Barcelone pourrait être le grand gagnant dans cette histoire.