Tenu en échec face au LOSC, l'AS Monaco ne participera pas à la Ligue des Champions et le poste de Philippe Clement pourrait être menacé.

Mercato AS Monaco : Philippe Clement pourrait partir cet été

Les Monégasques ont fait match nul (0-0) au Stade Louis-II face au LOSC lors de la 35e journée. Ce résultat condamne les derniers espoirs de l’AS Monaco dans la course à la Ligue des Champions. Cet échec pourrait avoir de nombreuses conséquences, notamment au sujet de l’avenir de Philippe Clement. Les deux défaites face au Montpellier HSC et le RC Lens avait déjà fragilisé son poste et ce match nul face aux Dogues aurait scellé son sort.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, les Monégasques pourraient se séparer de Philippe Clement après la fin du championnat. De plus, l’entraîneur belge ne souhaiterait pas rester à l’AS Monaco la saison prochaine. L’ancien coach du Club Bruges serait déçu par le manque de considération de ses dirigeants à son égard.

Le club de la principauté pourrait donc vivre une pépite révolution lors du mercato estival. Après le directeur sportif Paul Mitchell, Philippe Clement devrait également quitter ses fonctions cet été. Les dirigeants de l’AS Monaco souhaiteraient entamer un nouveau cycle pour retrouver la Ligue des Champions. Reste à savoir qui sera le successeur de Philippe Clement à l’AS Monaco.

Monaco pourrait perdre ses cadres

En plus de l’échec pour se qualifier pour la Ligue des Champions, l’éventuel départ de Philippe Clement pourrait également avoir un impact sur l’avenir de ses joueurs. Les cadres de l’effectif Youssouf Fofana, Wissam Ben Yedder et Axel Disasi seront très courtisés lors du mercato estival. Les Monégasques vont devoir trouver la bonne stratégie pour les convaincre de rester.

Toutefois, les dirigeants de l’AS Monaco seraient disposés à vendre Youssouf Fofana et Axel Disasi en cas de belle offre. Dans le même temps, Wissam Ben Yedder pourrait être transféré cet été afin d’éviter un départ libre en 2024.