Les joueurs et les dirigeants de l'AS Monaco ont pris part à une réunion de crise dimanche après l'humiliation subie par Montpellier à domicile.

AS Monaco : Les joueurs face à leurs responsabilités

L'AS Monaco s'est inclinée très lourdement (4-0) face à Montpellier à domicile dimanche. Un revers qui entérine quasiment les espoirs de Ligue des Champions du club du Rocher, qui se retrouve quatrième à 5 points du troisième (avec un match en plus). Lundi, les joueurs ont été mis face à leurs responsabilités à l'occasion d'une réunion de crise organisée au centre d'entraînement, d'après les informations de RMC Sport. L'entraîneur Philippe Clement et le directeur sportif Paul Mitchell ont notamment pris la parole.

L'entraîneur belge de l'AS Monaco se serait inclus dans cette remise en question collective, alors que les Monégasques enchaînent les contre-performances. Les joueurs de l'AS Monaco n'ont pas inscrit un but lors des deux derniers matchs et ont surtout essuyé de cinglants revers, 3-0 à Lens et donc 4-0 face à Montpellier. Le but de cette réunion était ainsi de s'assurer que tout le monde aille dans le même sens au club.

Philippe Clement n'est pas en danger

RMC Sport indique que le poste d'entraîneur de Philippe Clement n'est pas en danger dans cette fin de saison. Le coach sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en 2024 serait encore au coeur du projet du club. Dimanche, le Belge a pris à parti ses joueurs en conférence de presse en utilisant le terme d'"implosion" et en sous-entendant que certains joueurs avaient en tête le prochain mercato plutôt que la fin du championnat, alors que le sprint final est lancé.

L'entraîneur Philippe Clement compte s'appuyer sur le travail à l'entraînement des joueurs pour se remobiliser après ces défaites. Il reste 5 journées de Ligue 1 avant la fin du championnat et la place européenne de l'AS Monaco n'est pas encore assurée. Lille n'est qu'à deux points des Monégasques, qui doivent encore affronter Lille, Lyon et Rennes.