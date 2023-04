Publié par ALEXIS le 27 avril 2023 à 07:05

L’AS Monaco n’a pas attendu la fin de la saison pour signer un jeune joueur talentueux et prometteur, qui s’est engagé jusqu’en juin 2027.

AS Monaco Mercato : Soungoutou Magassa prolonge à l’ASM jusqu’en 2027

Grace à ses performances avec la réserve de l’AS Monaco, Soungoutou Magassa a achevé de convaincre les dirigeants et le staff technique du club du Rocher sur son talent et sa qualité technique. Il est parti pour intégrer définitivement le groupe professionnel dès la préparation estivale.

L’ASM a confirmé la tendance en prolongeant son contrat de trois saisons supplémentaires, jusqu’au 30 juin 2027. Son bail initial allait jusqu’en 2024, mais ses prestations abouties avec le groupe Elite ont déclenché sa prolongation.

Notons que le milieu de terrain de 19 ans a fait 8 apparitions dans le groupe de Philippe Clement, mais il est entré en jeu en Ligue 1 à seulement 2 reprises (80 minutes cumulées). Il se rejouit de rempiler à l’AS Monaco.

« Je suis très heureux de prolonger mon contrat à l’AS Monaco et je remercie le Club de cette marque de confiance. Cette saison, j’ai eu l’opportunité de poursuivre ma progression en intégrant pleinement le groupe professionnel et en faisant mes premiers pas en Ligue 1. Ce n’est qu’un début et j’entends bien continuer mes efforts pour apprendre, progresser et aider l’équipe lorsque le coach me fera appel », a déclaré Soungoutou Magassa.

Quant à Paul Mitchell, Directeur sportif du club monégasque, il met en avant la formation dans la Principauté : « La formation de jeunes joueurs est un axe fort de notre projet sportif et nous sommes attentifs à l’évolution des talents de notre Academy. Soungoutou a pu montrer ses progrès avec le groupe Elite, mais aussi au sein de l’équipe première. Il s’est bien adapté aux exigences du groupe professionnel et progresse au quotidien au contact de joueurs confirmés. »