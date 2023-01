Stade Rennais Mercato : Alfred Gomis veut quitter le SRFC

Publié par Enzo Vidy le 24 janvier 2023 à 12:43

Complètement mis de côté par les dirigeants du Stade Rennais, le gardien Alfred Gomis veut quitter le SRFC durant ce mercato hivernal.

Arrivé au Stade Rennais depuis le 29 septembre 2020 contre un chèque de 10 millions d'euros, Alfred Gomis vit une période extrêmement délicate depuis plusieurs mois. Longtemps titularisé dans les buts rennais, et auteur d'excellentes performances qui lui ont permis de terminer la saison dernière parmi les cinq meilleurs gardien de Ligue 1, le portier sénégalais n'a plus rejoué depuis le 21 mai dernier.

Pire encore, Alfred Gomis ne semble plus du tout rentrer dans les plans des dirigeants du SRFC, et n'a jamais été appelé cette saison par son entraîneur Bruno Genesio. Face à cette situation difficile, le gardien de 29 ans s'est exprimé dans un entretien accordé au média italien, La Gazzetta dello Sport. "Ce n'est pas agréable, aussi parce que je suis à Rennes pour faire mon travail. Le choix de jouer ou non appartient évidemment toujours à l'entraîneur. Faire ou non partie du projet, c'est autre chose." S'il a pu être appelé avec le Sénégal pour disputer la Coupe du monde en novembre dernier malgré son manque de temps de jeu avec le Stade Rennais, Alfred Gomis serait bien décider à faire le forcing pour quitter Rennes dès cet hiver.

Stade Rennais Mercato : Alfred Gomis n'exclut pas un retour en Serie A

Toujours dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, Alfred Gomis s'est livré sur son avenir, et semble déterminé à se trouver une porte de sortie le plus rapidement possible pour retrouver du temps de jeu. "Avec mon agent, nous regardons autour de nous pour trouver une solution dans cette fenêtre de marché, et pour revenir à faire ce que je sais et aime faire : gardien de but."

Ayant évolué pendant six années dans le Scudetto où il a enchaîné les prêts à répétition, le gardien sénégalais met en lumière un possible retour en Italie. "C'est certainement une perspective intéressante, car c'est un beau championnat que je suis toujours avec attention, et que je trouve fascinant, compétitif." Reste à savoir si des discussions avec les dirigeants du Stade Rennais auront lieu prochainement, pour permettre à Alfred Gomis de briller à nouveau sur sa ligne de but.