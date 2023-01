Stade Rennais Mercato : Le SRFC tient un accord pour Karl Toko-Ekambi

Publié par Jules le 23 janvier 2023 à 16:13

Désireux de renforcer son attaque, le Stade Rennais s'intéresse à Karl Toko-Ekambi, et tiendrait déjà un accord pour l'arrivée de l'attaquant de l'OL.

Le Stade Rennais, qui n'a acté aucun renfort pour l'instant, pourrait mettre un coup d'accélérateur dans les prochains jours. Parmi les récentes pistes évoquées au SRFC, on retrouve notamment Sofiane Boufal (Angers SCO) et Moussa Dembélé (OL), mais ce dernier n'est pas le seul dossier qui lie Rennes et Lyon cet hiver. Depuis plusieurs jours, le club breton ne cache plus son intérêt pour Karl Toko-Ekambi, qui ne devrait pas être retenu par l'Olympique Lyonnais en cas d'offre satisfaisante.

D'ailleurs, Foot Mercato explique, ce lundi, que le Stade Rennais progresse bien dans le dossier Karl Toko-Ekambi, et aurait bon espoir de finaliser l'arrivée de l'attaquant de l'OL dans les prochains jours. Selon le média, le SRFC aurait d'ailleurs formulé une offre pour l'international camerounais, qui aurait été acceptée par les Gones. Néanmoins, rien n'est encore joué dans ce dossier chaud du mercato hivernal.

Stade Rennais Mercato : La concurrence s'intensifie pour Karl Toko-Ekambi

La bataille s'annonce serrée pour Karl Toko-Ekambi. Depuis plusieurs jours, les Saoudiens d’Al-Shabab tentent également de recruter l'attaquant de l'OL, ce qui force le Stade Rennais à faire preuve de prudence dans ce dossier. De plus, un club espagnol, dont l'identité n'a pas filtré, tiendrait également un accord avec les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, ce qui pourrait compliquer les négociations, et faire monter les enchères pour le SRFC.

Une chose semble certaine, Karl Toko-Ekambi ne devrait pas terminer la saison avec l'OL. La question qui reste maintenant en suspens concerne le choix de son futur club. Le verdict final de ce dossier devrait intervenir dans les prochains jours, voire les prochaines heures, pour le Stade Rennais, qui fait du Camerounais l'une de ses priorités dans ce mercato hivernal.